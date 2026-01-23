Спрятал тело убитого в чемодан — апелляционный суд отклонил версию обвиняемого о самозащите

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, которого осудили за убийство гостя и сокрытие его тела в чемодане, — обвиняемый настаивает, что действовал в рамках самообороны.

Фото: Ровенский апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу стороны защиты на приговор местного суда, которым жителя Ровно признали виновным в умышленном убийстве и назначили ему 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

26 марта 2022 года жительница Ровно сообщила полиции о пропаже своего отца. В тот же день правоохранители получили информацию о том, что на свалке в селе Бармаки, неподалёку от Ровно, в чемодане обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позже выяснилось, что это — отец заявительницы.

Орган досудебного расследования начал поиски убийцы и установил, что трагическое событие произошло вечером 20 марта в одном из многоэтажных домов на улице Академика Грушевского в Ровно, в квартире отца обвиняемого.

Во время распития спиртных напитков мужчина, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых им действий, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес 36-летнему гостю не менее четырёх колото-резаных ранений шеи, которые привели к массивной кровопотере и смерти потерпевшего.

После этого нападавший затащил тело погибшего в ванную, раздел, завернул в туристическую палатку и, упаковав в чемодан, выбросил на мусорник. Чуть менее чем через неделю погибшего в чемодане обнаружили на свалке неподалёку от Ровно.

2 июля 2025 года местный суд огласил приговор по данному уголовному производству, признав гражданина виновным в совершении умышленного убийства и назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Также суд первой инстанции частично удовлетворил гражданский иск жены погибшего и взыскал с обвиняемого в её пользу моральный вред — полмиллиона гривен.

Не соглашаясь с приговором, защитник обвиняемого обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. Он просил отменить приговор и переквалифицировать действия подзащитного с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины на ст. 118 этого Кодекса (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны) и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Что решил апелляционный суд

Как в суде первой инстанции, так и в Ровенском апелляционном суде обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения полностью не признал, отрицал свои умышленные действия и утверждал, что был вынужден защищаться и действовал в состоянии самообороны, поскольку именно его гость первым набросился на него с ножом, так как он якобы отказывался распивать с ним спиртные напитки.

Обвиняемый поддержал апелляционную жалобу защитника и просил переквалифицировать его действия и освободить его из места лишения свободы.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника выступили прокурор, представитель потерпевшей и дочь погибшего, которая также признана потерпевшей в данном уголовном производстве. Они просили оставить обжалуемый приговор суда без изменений как законный и обоснованный, а апелляционные требования стороны защиты — отклонить.

Прокурор указал, что обвиняемый так и не объяснил, почему после нанесения потерпевшему смертельных ножевых ранений не вызвал медицинскую помощь и сотрудников полиции для фиксации события, зачем перемещал погибшего по квартире, раздел и выбросил его в чемодане на мусорник.

Сторона обвинения считает, что утверждения обвиняемого о самообороне следует расценивать как способ защиты, направленный на уклонение от уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Более того, будучи свободной в использовании своих прав в пределах и способом, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, сторона защиты не предоставила суду никаких доказательств в подтверждение доводов обвиняемого.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел постановил решение об оставлении обжалуемого защитником обвиняемого приговора местного суда без изменений, а апелляционной жалобы — без удовлетворения.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трёх месяцев со дня его провозглашения, а также в тот же срок обвиняемым — со дня получения им копии судебного решения.

