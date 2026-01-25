Запис про «порушення військового обліку» без постанови є протиправним — позиція адмінсуду

Київський окружний адміністративний суд наголосив: відсутність адмінправопорушення виключає будь-які обмежувальні дії з боку ТЦК

Київський окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов’язаного, який виявив у державному реєстрі позначку про нібито порушення правил військового обліку — без повісток, без протоколу і без постанови про адміністративну відповідальність.

Суд дійшов висновку: територіальний центр комплектування не має права самостійно фіксувати «порушення» в Єдиному державному реєстрі, якщо особу не притягнуто до відповідальності у встановленому законом порядку. Такі дії є протиправними, а відповідні записи підлягають виключенню з Реєстру.

Обставини справи №320/47534/25

Позивач — військовозобов’язаний— під час уточнення своїх даних у застосунку «Резерв+» виявив, що в його електронному військово-обліковому документі зазначено інформацію про порушення правил військового обліку та про його «розшук» ТЦК та СП.

Він наполягав, що:

жодної повістки не отримував;

постанови про притягнення до адміністративної відповідальності щодо нього не виносили;

облікові дані уточнив, у тому числі повідомив актуальну адресу проживання за кордоном.

Адвокат позивача звертався із запитом до ТЦК. У відповіді орган не навів відомостей про будь-яке притягнення до адміністративної відповідальності, натомість запропонував з’явитися особисто для «врегулювання».

Позов було подано з вимогами визнати протиправними дії щодо внесення таких відомостей до Реєстру та зобов’язати їх виключити.

Відповідач відзиву на позов не подав і доказів законності своїх дій суду не надав.

Правова оцінка суду

Суд проаналізував норми Конституції України, законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», а також підзаконні акти, що регулюють порядок вручення повісток і ведення військового обліку.

Ключові акценти рішення:

До Єдиного державного реєстру можуть вноситися лише дані про притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за статтями 210, 210-1 КУпАП, тобто за наявності протоколу і постанови, ухваленої уповноваженою посадовою особою ТЦК.

Сам факт внесення в Реєстр відмітки про «порушення правил військового обліку» без відповідної постанови є протиправним.

Відповідач не довів, що позивача належним чином викликали до ТЦК (зокрема шляхом вручення або направлення повістки у спосіб, передбачений законодавством).

В адміністративних спорах обов’язок довести правомірність дій суб’єкта владних повноважень покладається саме на цей орган. Неподання відзиву та доказів суд розцінив на користь позивача.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов та:

визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про порушення позивачем правил військового обліку.

зобов’язав виключити ці дані з Реєстру.

стягнув з відповідача судовий збір у розмірі 1 211,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань.

Рішення ухвалене в порядку спрощеного письмового провадження та може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду.

