Апеляційний суд скасував штраф ТЦК в 25 тисяч: чоловіка з бронюванням незаконно направили на ВЛК

Суд дійшов висновку, що за чинної відстрочки від мобілізації особа не підлягає направленню на медичний огляд, а ТЦК не довів складу правопорушення.

Другий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ТЦК про накладення на військовозобов’язаного штрафу у 25 500 грн за нібито відмову від проходження військово-лікарської комісії. Суд дійшов висновку, що особа мала чинну відстрочку від мобілізації (бронювання), а отже не підлягала направленню на медичний огляд. Крім того, ТЦК не довів належного повідомлення громадянина про дату розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Апеляційний суд визнав постанову ТЦК протиправною, закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення та стягнув на користь позивача судові витрати.

Обставини справи №643/12121/25

У квітні 2025 року ТЦК склав щодо громадянина протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210-1 КУпАП — порушення законодавства про мобілізацію в особливий період. Підставою стала відмова від проходження ВЛК після вручення повістки з вимогою прибути до міської поліклініки для медичного огляду.

1 травня 2025 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника ТЦК виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 25 500 грн, вважаючи, що військовозобов’язаний безпідставно відмовився від проходження ВЛК під час дії воєнного стану.

Салтівський районний суд міста Харкова у листопаді 2025 року відмовив у задоволенні позову про скасування цієї постанови, погодившись із позицією ТЦК про ухилення від виконання обов’язку.

Доводи апеляційної скарги

Оскаржуючи це рішення, позивач вказував на дві ключові обставини:

він мав чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (бронювання), що підтверджувалося даними з електронного військово-облікового документа (Резерв+);

ТЦК не повідомив його належним чином про перенесення дати розгляду справи про адміністративне правопорушення з 30 квітня на 1 травня 2025 року, чим було порушено його право на участь у розгляді справи.

Оцінка апеляційного суду

Колегія суддів наголосила, що відповідно до пункту 63 Порядку проведення призову під час мобілізації №560 військовозобов’язані, строк дії відстрочки яких не завершився, не направляються на медичний огляд, якщо вони не виявили такого бажання самостійно або не вступають на військову службу за контрактом.

Суд встановив, що на момент вручення повістки позивач мав діючу відстрочку від мобілізації. Цю обставину посадові особи ТЦК не перевірили та не врахували, хоча вона безпосередньо впливала на наявність або відсутність обов’язку проходити ВЛК.

Окремо апеляційний суд звернув увагу на процедурні порушення. Хоча ТЦК посилався на службове повідомлення про перенесення дати розгляду справи, доказів доведення цієї інформації до позивача надано не було — ані під підпис, ані поштовим зв’язком. Це суд розцінив як порушення вимог статті 268 КУпАП щодо права особи на участь у розгляді справи.

З урахуванням принципу, за яким обов’язок доведення правомірності рішень суб’єкта владних повноважень покладається саме на цей орган, апеляційний суд дійшов висновку: подія і склад адміністративного правопорушення відсутні.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд:

задовольнив апеляційну скаргу;

скасував рішення суду першої інстанції;

визнав протиправною та скасував постанову ТЦК про накладення штрафу за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП;

закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення;

стягнув з ТЦК на користь громадянина 1 514 грн судового збору.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

