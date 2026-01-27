На Одещині суд оштрафував батьків школярок за булінг однокласниці в Telegram

Татарбунарський районний суд Одеської області розглянув адміністративні матеріали щодо булінгу в ліцеї, вчиненого неповнолітніми ученицями.

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли адміністративні матеріали щодо притягнення до відповідальності матерів неповнолітніх учениць ліцею за булінг, вчинений їхніми дітьми. Про це розповіли у суді.

За матеріалами справи, старшокласниці протягом тривалого часу систематично цькували свою однокласницю, з якою мали неприязні стосунки. Для цього вони створили групу в месенджері Telegram, де публікували образливі стікери, виготовлені на основі особистих фотографій потерпілої дівчини.

Мати потерпілої дівчинки звернулася до директора ліцею та батьків старшокласниць, які публікували стікери, після чого група із Telegram була видалена, але вибачень так і не було.

Судом визнано винними батьків неповнолітніх учасниць ліцею у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 173-4 КУпАП, та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн.

Також до суду були надані матеріали про адміністративне правопорушення стосовно директора вказаного ліцею для притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 173-4 КУпАП (Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу).

Адміністративного правопорушника визнано винуватим та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу.

