В Одесской области суд оштрафовал родителей школьниц за буллинг одноклассницы в Telegram

В Татарбунарский районный суд Одесской области поступили административные материалы о привлечении к ответственности матерей несовершеннолетних учениц лицея за буллинг, совершённый их детьми. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, старшеклассницы в течение длительного времени систематически травили свою одноклассницу, с которой находились в неприязненных отношениях. Для этого они создали группу в мессенджере Telegram, где публиковали оскорбительные стикеры, изготовленные на основе личных фотографий потерпевшей девушки.

Мать потерпевшей девочки обратилась к директору лицея и родителям старшеклассниц, которые публиковали стикеры, после чего группа в Telegram была удалена, однако извинений так и не последовало.

Суд признал виновными родителей несовершеннолетних учениц лицея в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 173-4 КУоАП, и наложил на них административные взыскания в виде штрафа в размере от 850 до 1700 грн.

Также в суд были предоставлены материалы об административном правонарушении в отношении директора указанного лицея для привлечения к административной ответственности по части 5 статьи 173-4 КУоАП (неуведомление руководителем учебного заведения уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса).

Административного правонарушителя признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа.

