Виправлення в трудовій залишило жінку-ВПО без пенсії — суд встановив, що документ належить саме їй

19:40, 28 січня 2026
Через технічну помилку в трудовій книжці пенсійний стаж не зарахували, а підтвердити документ вдалося лише в судовому порядку.
Внутрішньо переміщеній особі відмовили у призначенні пенсії за віком через технічну помилку в трудовій книжці — виправлення в даті народження. Через це орган Пенсійного фонду не зарахував багаторічний стаж роботи, попри наявність самого документа. Усунути помилку в адміністративному порядку жінка не могла, адже підприємство, яке оформило трудову книжку, припинило діяльність і розташоване на території бойових дій.

Решетилівський районний суд Полтавської області дійшов висновку, що за таких обставин єдиним способом захисту права на пенсію є судове встановлення факту належності трудової книжки. Суд підтвердив, що документ належить заявниці, та визнав це достатньою юридичною підставою для реалізації її права на пенсійне забезпечення.

Обставини справи №546/980/24

Заявниця, внутрішньо переміщена особа з Донеччини, після переїзду до Полтавської області звернулася до органів Пенсійного фонду для призначення пенсії за віком. До заяви вона додала повний пакет документів, зокрема трудову книжку, оформлену ще у 1979 році на підприємстві, яке нині не існує та розташовувалося на території, що перебуває в зоні бойових дій.

Орган Пенсійного фонду відмовив у призначенні пенсії, не зарахувавши періоди роботи, відображені в трудовій книжці. Підставою стала наявність виправлення в записі дати народження, яке, на думку пенсійного органу, було внесене з порушенням Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. У зв’язку з цим стаж не визнався підтвердженим належним чином.

Водночас виправити помилку або підтвердити належність документа в адміністративному порядку заявниця не могла: підприємство, яке видало трудову книжку, ліквідоване, а доступ до архівних документів відсутній. За таких умов єдиним способом захисту права залишалося звернення до суду з вимогою встановити факт належності правовстановлюючого документа.

Позиція суду та правова оцінка

Суд розглядав справу в порядку окремого провадження, оскільки між сторонами був відсутній спір про право. Як зазначив суд, встановлення юридичних фактів допускається, якщо такі факти породжують правові наслідки для заявника, а чинне законодавство не передбачає іншого порядку їх підтвердження.

Дослідивши копії паспорта, довідку внутрішньо переміщеної особи та трудову книжку, суд установив, що дата народження заявниці, зазначена в паспорті, є достовірною та відрізняється від первісного запису в трудовій книжці, який у подальшому був виправлений. Сам факт наявності виправлення, за оцінкою суду, не свідчить про те, що документ не належить заявниці.

Суд також врахував, що виправлення помилки відповідним органом або підприємством є об’єктивно неможливим, а відмова у зарахуванні стажу фактично позбавляє особу можливості реалізувати конституційне право на пенсійне забезпечення.

Посилаючись на пункт 6 частини першої статті 315 ЦПК України, суд зазначив, що має повноваження встановлювати факт належності правовстановлюючого документа особі, якщо персональні дані в ньому не повністю збігаються з даними в паспорті чи інших офіційних документах.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву та встановив факт належності заявниці трудової книжки, оформленої у 1979 році на ліквідованому підприємстві. Таке встановлення факту має юридичне значення та є підставою для повторного звернення до органів Пенсійного фонду з метою призначення пенсії за віком.

