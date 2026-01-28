Исправление в трудовой оставило женщину-ВПЛ без пенсии — суд установил, что документ принадлежит именно ей

Из-за технической ошибки в трудовой книжке пенсионный стаж не был засчитан, а подтвердить документ удалось лишь в судебном порядке.

Внутренне перемещенному лицу отказали в назначении пенсии по возрасту из-за технической ошибки в трудовой книжке — исправления в дате рождения. По этой причине орган Пенсионного фонда не засчитал многолетний стаж работы, несмотря на наличие самого документа. Устранить ошибку в административном порядке женщина не могла, поскольку предприятие, которое оформило трудовую книжку, прекратило деятельность и находится на территории боевых действий.

Решетиловский районный суд Полтавской области пришел к выводу, что при таких обстоятельствах единственным способом защиты права на пенсию является судебное установление факта принадлежности трудовой книжки. Суд подтвердил, что документ принадлежит заявительнице, и признал это достаточным юридическим основанием для реализации ее права на пенсионное обеспечение.

Обстоятельства дела №546/980/24

Заявительница, внутренне перемещенное лицо из Донецкой области, после переезда в Полтавскую область обратилась в органы Пенсионного фонда для назначения пенсии по возрасту. К заявлению она приложила полный пакет документов, в том числе трудовую книжку, оформленную еще в 1979 году на предприятии, которое в настоящее время не существует и располагалось на территории, находящейся в зоне боевых действий.

Орган Пенсионного фонда отказал в назначении пенсии, не засчитав периоды работы, отраженные в трудовой книжке. Основанием стало наличие исправления в записи даты рождения, которое, по мнению пенсионного органа, было внесено с нарушением Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников. В связи с этим стаж не был признан подтвержденным надлежащим образом.

В то же время исправить ошибку или подтвердить принадлежность документа в административном порядке заявительница не могла: предприятие, выдавшее трудовую книжку, ликвидировано, а доступ к архивным документам отсутствует. При таких условиях единственным способом защиты права оставалось обращение в суд с требованием установить факт принадлежности правоустанавливающего документа.

Позиция суда и правовая оценка

Суд рассматривал дело в порядке отдельного производства, поскольку между сторонами отсутствовал спор о праве. Как отметил суд, установление юридических фактов допускается, если такие факты порождают правовые последствия для заявителя, а действующее законодательство не предусматривает иного порядка их подтверждения.

Исследовав копии паспорта, справку внутренне перемещенного лица и трудовую книжку, суд установил, что дата рождения заявительницы, указанная в паспорте, является достоверной и отличается от первоначальной записи в трудовой книжке, которая в дальнейшем была исправлена. Сам факт наличия исправления, по оценке суда, не свидетельствует о том, что документ не принадлежит заявительнице.

Суд также учел, что исправление ошибки соответствующим органом или предприятием является объективно невозможным, а отказ в зачете стажа фактически лишает лицо возможности реализовать конституционное право на пенсионное обеспечение.

Ссылаясь на пункт 6 части первой статьи 315 ГПК Украины, суд указал, что обладает полномочиями устанавливать факт принадлежности правоустанавливающего документа лицу, если персональные данные в нем не полностью совпадают с данными в паспорте или иных официальных документах.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт принадлежности заявительнице трудовой книжки, оформленной в 1979 году на ликвидированном предприятии. Такое установление факта имеет юридическое значение и является основанием для повторного обращения в органы Пенсионного фонда с целью назначения пенсии по возрасту.

