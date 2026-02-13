У Житомирі 10-класниця зарізала свого хлопця через ревнощі — суд призначив школярці 6 років ув’язнення

Матері загиблого присуджено понад 845 тисяч гривень відшкодування майнової та моральної шкоди.

Богунський районний суд Житомира виніс вирок неповнолітній учениці 10 класу у вбивстві свого хлопця. Дівчина заздалегідь підготувала ніж і під час конфлікту на ґрунті ревнощів завдала потерпілому численних ударів, від яких він помер. Школярку засуджено 6 років позбавлення волі.

Обставини справи №295/15501/25

Подія сталася 3 серпня 2025 року в Житомирі. За матеріалами провадження, між неповнолітньою та її хлопцем виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Суд встановив, що дівчина заздалегідь підготувала кухонний ніж і запросила потерпілого до будинку за адресою свого колишнього проживання.

Упродовж дня вони вживали алкоголь. Близько 18:00, скориставшись тим, що потерпілий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і відвернувся, обвинувачена завдала йому удар ножем у спину. Після цього, коли чоловік упав, вона нанесла численні удари в ділянку грудної клітки та шиї.

За висновком судово-медичної експертизи, загалом зафіксовано 19 колото-різаних поранень, частина з яких — проникаючі, з ушкодженням обох легень, серця та трахеї. Причиною смерті стали множинні проникаючі поранення тулуба та шиї. Смерть настала в короткий проміжок часу.

Експерти також встановили, що потерпілий мав умовно смертельну концентрацію алкоголю в крові (5,88‰), однак вона не перебувала у причинному зв’язку зі смертю.

Після вчиненого обвинувачена самостійно зателефонувала на спецлінію 102, повідомила про вбивство, назвала свої дані та чекала на прибуття поліції.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину, підтвердила обставини обвинувального акта та відмовилася від надання показань, скориставшись ст. 63 Конституції України. Вона висловила каяття та принесла публічні вибачення матері загиблого.

Суд дослідив: протоколи огляду місця події та тіла; результати судово-медичної, молекулярно-генетичної та трасологічної експертиз; аудіозапис повідомлення на лінію 102; висновки судово-психіатричної експертизи.

Психіатрична експертиза встановила, що на момент злочину неповнолітня страждала на розлади поведінки та синдром залежності від алкоголю, однак могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. У стані фізіологічного афекту вона не перебувала. Підстав для застосування примусових заходів медичного характеру експерти не виявили.

Мати потерпілого просила призначити суворе покарання та заявила цивільний позов про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі. Злочин віднесено до категорії особливо тяжких (ч. 6 ст. 12 КК України).

При призначенні покарання суд врахував вимоги ст. 65 КК України та спеціальні положення щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 103 КК України).

До пом’якшуючих обставин суд відніс: повне визнання вини та щире каяття; активне сприяння розкриттю злочину; з’явлення із зізнанням (повідомлення на 102 і очікування поліції); часткове відшкодування шкоди; вчинення злочину у неповнолітньому віці.

Обтяжуючою обставиною визначено вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Також суд врахував умови виховання обвинуваченої: сім’я перебувала на обліку служб у справах дітей, мати притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

З урахуванням п’яти пом’якшуючих обставин і позитивної динаміки поведінки неповнолітньої під час слідства та судового розгляду суд застосував ст. 69 КК України та призначив покарання нижче мінімальної межі санкції.

Рішення суду

Суд призначив школярці покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Строк відбування рахуватиметься з моменту набрання вироком законної сили, із зарахуванням попереднього ув’язнення з 3 серпня 2025 року за принципом «день за день».

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до набрання вироком законної сили.

Суд частково задовольнив позов потерпілої: 46 215,19 грн — матеріальна шкода; 799 600 грн — моральна шкода. Загальна сума стягнення — 845 815,19 грн.

Крім того, з обвинуваченої стягнуто 84 323,36 грн процесуальних витрат на проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів.

