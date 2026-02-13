В Житомире 10-классница зарезала своего парня из-за ревности — суд назначил школьнице 6 лет лишения свободы

Матери погибшего присуждено более 845 тысяч гривен возмещения материального и морального вреда.

Богунский районный суд Житомира вынес приговор несовершеннолетней ученице 10 класса по делу об убийстве своего парня. Девушка заранее подготовила нож и во время конфликта на почве ревности нанесла потерпевшему многочисленные удары, от которых он умер. Школьница осуждена к 6 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела №295/15501/25

Событие произошло 3 августа 2025 года в Житомире. По материалам производства, между несовершеннолетней и ее парнем возник конфликт на почве ревности. Суд установил, что девушка заранее подготовила кухонный нож и пригласила потерпевшего в дом по адресу своего прежнего проживания.

В течение дня они употребляли алкоголь. Около 18:00, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и отвернулся, обвиняемая нанесла ему удар ножом в спину. После этого, когда мужчина упал, она нанесла многочисленные удары в область грудной клетки и шеи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, всего зафиксировано 19 колото-резаных ранений, часть из которых — проникающие, с повреждением обоих легких, сердца и трахеи. Причиной смерти стали множественные проникающие ранения туловища и шеи. Смерть наступила в короткий промежуток времени.

Эксперты также установили, что потерпевший имел условно смертельную концентрацию алкоголя в крови (5,88‰), однако она не находилась в причинной связи со смертью.

После совершенного обвиняемая самостоятельно позвонила на спецлинию 102, сообщила об убийстве, назвала свои данные и ожидала прибытия полиции.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, подтвердила обстоятельства обвинительного акта и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 63 Конституции Украины. Она выразила раскаяние и принесла публичные извинения матери погибшего.

Суд исследовал: протоколы осмотра места происшествия и тела; результаты судебно-медицинской, молекулярно-генетической и трасологической экспертиз; аудиозапись сообщения на линию 102; заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Психиатрическая экспертиза установила, что на момент преступления несовершеннолетняя страдала расстройствами поведения и синдромом зависимости от алкоголя, однако могла осознавать свои действия и руководить ими. В состоянии физиологического аффекта она не находилась. Оснований для применения принудительных мер медицинского характера эксперты не выявили.

Мать потерпевшего просила назначить строгое наказание и заявила гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по ч. 1 ст. 115 УК Украины как умышленное противоправное причинение смерти другому лицу. Преступление отнесено к категории особо тяжких (ч. 6 ст. 12 УК Украины).

При назначении наказания суд учел требования ст. 65 УК Украины и специальные положения относительно несовершеннолетних (ч. 2 ст. 103 УК Украины).

К смягчающим обстоятельствам суд отнес: полное признание вины и искреннее раскаяние; активное содействие раскрытию преступления; явку с повинной (сообщение на 102 и ожидание полиции); частичное возмещение вреда; совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Отягчающим обстоятельством определено совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Также суд учел условия воспитания обвиняемой: семья состояла на учете служб по делам детей, мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

С учетом пяти смягчающих обстоятельств и положительной динамики поведения несовершеннолетней во время следствия и судебного разбирательства суд применил ст. 69 УК Украины и назначил наказание ниже минимального предела санкции.

Решение суда

Суд назначил школьнице наказание в виде 6 лет лишения свободы. Срок отбывания будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом предварительного заключения с 3 августа 2025 года из расчета день за день.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до вступления приговора в законную силу.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей: 46 215,19 грн — материальный вред; 799 600 грн — моральный вред. Общая сумма взыскания — 845 815,19 грн.

Кроме того, с обвиняемой взыскано 84 323,36 грн процессуальных расходов на проведение экспертиз.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение 30 дней.

