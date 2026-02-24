Коли не підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову в скасуванні арешту майна за статтею 174 КПК – позиція ВС

На думку касатора, апеляційний суд, відмовивши у відкритті апеляційного провадження, безпідставно позбавив права оскаржити рішення слідчого судді.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув справу № 205/8372/15 про відмову у відкритті апеляційного провадження.

Суть справи

Слідчий суддя Новокадацького районного суду м. Дніпра ухвалою від 25 серпня 2025 року відмовив у задоволенні клопотання адвоката в інтересах особи про скасування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У подальшому Дніпровський апеляційний суд ухвалою від 8 вересня 2025 року, керуючись ч. 4 ст. 399 Кримінального процесуального кодексу відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката на ухвалу слідчого судді місцевого суду.

У касаційній скарзі адвокат просив скасувати ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Захист наполягав, що суд, коли відмовив у відкритті апеляційного провадження, проігнорував, що кримінальне провадження в межах якого накладено арешт на майно, 10 червня 2021 року було закрито у звʼязку з відсутністю складу кримінального правопорушення при цьому не вирішено питання про скасування арешту на майно.

На думку адвоката, слідчий суддя не взяв до уваги, що ухвалою Ленінського районного суду м.Дніпропетровська від 17 грудня 2021 року було скасовано арешт на інше майно в цьому кримінальному провадженні, і безпідставно відмовив у задоволенні клопотання адвоката про скасування арешту з майна підзахисного.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі вказав про можливість її оскарження в апеляційному порядку.

Таким чином, адвокат просив задовольнити касаційну скаргу, скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Прокурор же вважала, що касаційну скаргу адвоката необхідно залишити без задоволення, а рішення апеляційної інстанції – без зміни.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 8 вересня 2025 року про відмову у відкритті апеляційного провадження залишити без зміни, а касаційну скаргу адвоката – без задоволення.

Суд зазначив, що:

З матеріалів провадження убачається, що суд, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, зважив на те, що ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК, до переліку ухвал слідчого судді, визначених ст. 309 цього Кодексу, які підлягають оскарженню, не належать. Відмова у скасуванні арешту майна не позбавляє особу права звернутися до суду з повторним клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК як на досудовому розслідуванні, так і під час судового провадження.

Встановлення законодавцем такого обмеження права на апеляційне оскарження рішень слідчих суддів має легітимну мету, не порушує принципу пропорційності між гарантованими правами особи у ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і суспільною необхідністю, а також відповідає принципу правової визначеності.

За таких обставин ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту на майно, відповідно до положень п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК у взаємозвʼязку зі статтями 170, 173, 174 цього Кодексу, апеляційному оскарженню не підлягають.

Апеляційний суд слушно зауважив, що вказана вище позиція узгоджується з висновком про застосування норми права, який міститься в постановах обʼєднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 лютого 2019 року в справі № 569/17036/18 та від 20 травня 2024 року в справі № 712/191/23, згідно якими ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна, про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені за правилами ст. 174 КПК, не підлягають апеляційному оскарженню.

Поряд із цим з матеріалів провадження встановлено, що на час розгляду заяви адвоката прокурор постановою від 18 липня 2025 року скасував постанову дізнавача про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2015 року за №42015040690000020, та відновив його. Тобто в цьому випадку слідчий суддя мав процесуальну можливість розглядати клопотання адвоката.

Отже, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд діяв відповідно до норм кримінального процесуального закону.

Постановлена ухвала узгоджується з приписами ст. 370 КПК і містить достатні мотиви, якими керувався суд, ухвалюючи рішення.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які би були підставами для скасування судового рішення, під час розгляду провадження в суді касаційної інстанції не встановлено.

Вказівка слідчим суддею в ухвалі про можливість оскарження постановленого рішення є помилковою і не впливає на законність прийнятого апеляційним судом рішення.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та є остаточною.

