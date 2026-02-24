Если не подлежит апелляционному обжалованию определение об отказе в отмене ареста имущества по статье 174 УПК – позиция ВС

По мнению кассатора, апелляционный суд, отказав в открытии апелляционного производства, необоснованно лишил права обжаловать решение следственного судьи.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел дело № 205/8372/15 об отказе в открытии апелляционного производства.

Суть дела

Следственный судья Новокадакского районного суда г. Днепра постановлением от 25 августа 2025 года отказал в удовлетворении ходатайства адвоката в интересах лица об отмене меры обеспечения уголовного производства в виде ареста имущества в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В дальнейшем Днепровский апелляционный суд постановлением от 8 сентября 2025 года, руководствуясь ч. 4 ст. 399 Уголовного процессуального кодекса, отказал в открытии производства по апелляционной жалобе адвоката на постановление следственного судьи местного суда.

В кассационной жалобе адвокат просил отменить постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Защита настаивала, что суд, отказывая в открытии апелляционного производства, проигнорировал тот факт, что уголовное производство, в рамках которого был наложен арест на имущество, 10 июня 2021 года было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, при этом вопрос об отмене ареста имущества решен не был.

По мнению адвоката, следственный судья не учел, что постановлением Ленинского районного суда г. Днепропетровска от 17 декабря 2021 года был отменен арест на иное имущество в данном уголовном производстве, и безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства об отмене ареста с имущества подзащитного.

Кроме того, следственный судья в постановлении указал на возможность его обжалования в апелляционном порядке.

Таким образом, адвокат просил удовлетворить кассационную жалобу, отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Прокурор считала, что кассационную жалобу необходимо оставить без удовлетворения, а решение апелляционной инстанции — без изменения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил постановление Днепровского апелляционного суда от 8 сентября 2025 года об отказе в открытии апелляционного производства без изменения, а кассационную жалобу адвоката — без удовлетворения.

Суд указал, что:

Из материалов производства усматривается, что суд, отказывая в открытии апелляционного производства, учел, что постановления следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, вынесенные в порядке ст. 174 УПК, не входят в перечень постановлений следственного судьи, определенных ст. 309 данного Кодекса, которые подлежат обжалованию. Отказ в отмене ареста имущества не лишает лицо права обратиться в суд с повторным ходатайством об отмене ареста имущества в порядке ст. 174 УПК как на стадии досудебного расследования, так и во время судебного производства.

Установление законодателем такого ограничения права на апелляционное обжалование решений следственных судей имеет легитимную цель, не нарушает принцип пропорциональности между гарантированными правами лица в ст. 1 Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и общественной необходимостью, а также соответствует принципу правовой определенности.

При таких обстоятельствах постановления следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества в соответствии с положениями п. 9 ч. 1 ст. 309 УПК во взаимосвязи со статьями 170, 173, 174 данного Кодекса апелляционному обжалованию не подлежат.

Апелляционный суд обоснованно отметил, что указанная позиция согласуется с выводами об применении нормы права, содержащимися в постановлениях объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 19 февраля 2019 года по делу № 569/17036/18 и от 20 мая 2024 года по делу № 712/191/23, согласно которым постановления следственного судьи о полном или частичном снятии ареста имущества либо об отказе в его снятии, вынесенные по правилам ст. 174 УПК, не подлежат апелляционному обжалованию.

Вместе с тем из материалов производства установлено, что на момент рассмотрения заявления адвоката прокурор постановлением от 18 июля 2025 года отменил постановление дознавателя о закрытии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2015 года за № 42015040690000020, и возобновил его. То есть в данном случае следственный судья имел процессуальную возможность рассматривать ходатайство адвоката.

Таким образом, отказывая в открытии апелляционного производства, апелляционный суд действовал в соответствии с нормами уголовного процессуального закона.

Вынесенное постановление соответствует требованиям ст. 370 УПК и содержит достаточные мотивы, которыми руководствовался суд при принятии решения.

Существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, которые могли бы стать основанием для отмены судебного решения, при рассмотрении дела судом кассационной инстанции не установлено.

Указание следственного судьи в постановлении о возможности его обжалования является ошибочным и не влияет на законность принятого апелляционным судом решения.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

