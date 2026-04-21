Скорочення штату без належної пропозиції вакансій може бути визнано незаконним: позиція суду

23:51, 21 квітня 2026
Херсонський апеляційний суд у своїй практиці зазначив, що під час скорочення штату належне виконання роботодавцем обов’язку щодо пропозиції працівнику вакантних посад є необхідною умовою правомірності звільнення, а недотримання цієї вимоги може бути підставою для визнання звільнення незаконним.
Зменшення чисельності або скорочення штату працівників є однією з підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 1 ст. 40 КЗпП України). Таке звільнення допускається лише за умови наявності змін в організації виробництва і праці та обов’язкового дотримання процедури, визначеної статтями 40, 42 і 49-2 КЗпП України.

Порушення встановлених трудовим законодавством гарантій працівників зазвичай призводить до визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомили у Херсонському апеляційному суді.

 Роботодавець зобов’язаний:

  • обґрунтувати зміни в організації виробництва і праці;
  • персонально попередити працівника не пізніше ніж за два місяці;
  • врахувати переважне право на залишення на роботі;
  • запропонувати працівнику всі наявні вакантні посади, які відповідають його кваліфікації.

 Найпоширеніша помилка: неналежна пропозиція вакантних посад.

 Роботодавець вважається таким, що виконав обов’язок з працевлаштування, лише якщо реально запропонував усі підходящі вакансії та належно зафіксував реакцію працівника. Ігнорування запитів працівника щодо деталей посади або складання формальних актів про «відмову» без доказів реальної відмови призводить до визнання процедури порушеною.

 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, як орган, який здійснює державний нагляд у сфері дотримання трудового законодавства, наводить приклад із судової практики Херсонського апеляційного суду, як ілюстрацію типового порушення процедури скорочення штату, коли роботодавець не виконав належним чином обов’язок щодо пропозиції вакантних посад.

Херсонський апеляційний суд у справі № 766/13733/21 розглянув апеляційну скаргу Приватного багатопрофільного підприємства на рішення про поновлення працівниці, звільненої у зв’язку зі скороченням штату.

 Працівницю звільнено 12.07.2021 за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату. Суд першої інстанції поновив її на роботі. Суд апеляційної інстанції посилаючись на постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18.04.2022 в справі № 522/18010/18 скасував рішення з процесуальних підстав (неналежне повідомлення відповідача) та ухвалив нове, яким поновив працівницю на посаді заступника генерального директора з комерційних питань з 12.07.2021.

 Ключові висновки суду:

  • Скорочення штату відбулося, суд не оцінює його доцільність, а лише перевіряє дотримання процедури.
  • Працівниця зацікавилася посадою адміністратора залу та просила надати посадову інструкцію, проте роботодавець проігнорував її запити та склав формальний акт про відмову.
  • Суд визнав, що право працівника на ознайомлення з посадовими обов’язками є невід’ємною частиною належної пропозиції вакансії. Відсутність доказів реальної відмови працівниці свідчить про порушення процедури.

 Як наслідок, звільнення визнано незаконним через недотримання гарантій працевлаштування. Працівницю поновлено на роботі та стягнуно середній заробіток (ст. 235 КЗпП України).

 Отже, при скороченні штату пропозиція вакансій має бути реальною та документально підтвердженою. Ігнорування запитів працівника щодо деталей посади та формальні акти про відмову призводять до визнання звільнення незаконним. Тягар доказування дотримання процедури лежить на роботодавці.

