Сокращение штата без надлежащего предложения вакансий может быть признано незаконным: позиция суда

Херсонский апелляционный суд в своей практике отметил, что при сокращении штата должное исполнение работодателем обязанности по предложению работнику вакантных должностей является необходимым условием правомерности увольнения, а несоблюдение этого требования может быть основанием для признания увольнения незаконным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сокращение численности или штата работников является одним из оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя (п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины). Такое увольнение допускается только при наличии изменений в организации производства и труда и при обязательном соблюдении процедуры, установленной статьями 40, 42 и 49-2 КЗоТ Украины.

Нарушение установленных трудовым законодательством гарантий работников, как правило, приводит к признанию увольнения незаконным, восстановлению на работе и взысканию среднего заработка за время вынужденного прогула. Об этом сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Работодатель обязан:

обосновать изменения в организации производства и труда;

персонально предупредить работника не позднее чем за два месяца;

учесть преимущественное право на оставление на работе;

предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, соответствующие его квалификации.

Наиболее распространённая ошибка — ненадлежащее предложение вакантных должностей.

Работодатель считается исполнившим обязанность по трудоустройству только в том случае, если он реально предложил все подходящие вакансии и надлежащим образом зафиксировал реакцию работника. Игнорирование запросов работника относительно условий или содержания должности, а также составление формальных актов об «отказе» без доказательств реального отказа приводит к признанию процедуры нарушенной.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, как орган, осуществляющий государственный надзор в сфере соблюдения трудового законодательства, приводит пример из судебной практики Херсонского апелляционного суда как иллюстрацию типичного нарушения процедуры сокращения штата, когда работодатель ненадлежащим образом исполнил обязанность по предложению вакантных должностей.

Херсонский апелляционный суд в деле № 766/13733/21 рассмотрел апелляционную жалобу Частного многопрофильного предприятия на решение о восстановлении работницы, уволенной в связи с сокращением штата.

Работница была уволена 12.07.2021 на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины в связи с сокращением штата. Суд первой инстанции восстановил её на работе. Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на постановление Верховного Суда в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 18.04.2022 по делу № 522/18010/18, отменил решение по процессуальным основаниям (ненадлежащее уведомление ответчика) и принял новое решение, которым восстановил работницу в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам с 12.07.2021.

Ключевые выводы суда:

Сокращение штата имело место, при этом суд не оценивает его целесообразность, а лишь проверяет соблюдение процедуры.

Работница проявила интерес к должности администратора зала и просила предоставить должностную инструкцию, однако работодатель проигнорировал её запросы и составил формальный акт об отказе.

Суд указал, что право работника на ознакомление с должностными обязанностями является неотъемлемой частью надлежащего предложения вакансии. Отсутствие доказательств реального отказа работницы свидетельствует о нарушении процедуры.

В результате увольнение было признано незаконным из-за несоблюдения гарантий трудоустройства. Работница восстановлена на работе, а также взыскан средний заработок (ст. 235 КЗоТ Украины).

Таким образом, при сокращении штата предложение вакансий должно быть реальным и документально подтверждённым. Игнорирование запросов работника относительно условий должности и формальное оформление отказа без надлежащих доказательств приводит к признанию увольнения незаконным. Бремя доказывания соблюдения процедуры лежит на работодателе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.