В Офісі протидії рейдерству розповіли про алгоритм дій щодо нерозподілених земельних ділянок

Що варто знати власникам сертифікатів на земельну частку і які особливості процедури розподілу земель колективної власності.

Тривалий час юридична доля масивів земель, які залишалися в колективній власності колективних сільськогосподарських підприємств (далі – КСП), сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, особливості використання нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок і земельних часток (паїв) в Україні, фактично не була врегульована. Про це повідомляє Офіс протидії рейдерству.

Питання правової долі земель колективної власності були врегульовані в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 № 2498-VІІІ (далі – Закон № 2498-VІІІ).

Нормами Закону № 2498–VІІІ встановлені правила, відповідно до яких оформлення права власності на земельну ділянку власником невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцем, розподіл між власниками земельних часток (паїв) і їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, мають бути здійснені до 01.01.2025.

Тож, що варто знати власникам сертифікатів на земельну частку (пай)?

Яка процедура оформлення ним права власності на земельну ділянку?

Які особливості процедури розподілу земель колективної власності?

Відповіді на зазначені питання надає начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення діяльності Колегії Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерство юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству, секретар центральної Колегії Мінʼюсту В’ячеслав Черниш.

В’ячеслав Черниш: «Насамперед слід розібратися з поняттями «нерозподілена земельна ділянка» і «невитребувана земельна частка (пай)».

Так, частинами першою та другою статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», у редакції Закону № 2498-VIII, ці поняття визначаються таким чином.

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Таким чином, невитребувана земельна частка (пай) є такою, що вже була розподілена, на відміну від нерозподіленої земельної ділянки, яка може підлягати розподілу в майбутньому.

«Розглянемо особливості використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв).

По-перше, положеннями статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 № 340-IX, встановлено, що нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.

При цьому, з моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.

У разі якщо договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, переданої в оренду в зазначеному вище порядку, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю. Водночас, власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

У разі якщо до 01.01.2025 власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець НЕ оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що ВІДМОВИВСЯ від одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. При цьому, у разі відсутності земель с/г угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

По-друге, Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» було доповнено статтею 14-1, згідно з якою у разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 01.01.2019 не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, що не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим – четвертим частини першої статті 1 цього Закону (члени КСП, пенсіонери з їх числа, їх спадкоємці тощо), яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).

Організація розподілу земель, що залишилися у колективній власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані.

Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації на зборах зазначених вище осіб більшості з них.

За результатами розподілу оформляється протокол, що підписується особами, які брали участь у зборах, головуючим та секретарем зборів.

До протоколу додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами.

Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.

Секретар зборів у 2-денний строк після закінчення зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді.

Після отримання протоколу зборів сільська, селищна, міська рада протягом місяця приймає рішення про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок. Це рішення та протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності громадян на відповідні земельні ділянки.

До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.

Варто зауважити, що розподіл між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений до 01.01.2025.

У разі якщо до зазначеної дати протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між вищевказаними особами не оформлений та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а відповідні землі передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним.

Отже, законодавством визначено, що землі колективної власності можуть бути розподілені, зокрема між членами КСП, пенсіонерами з їх числа, їхніми спадкоємцями за згодою більшості таких осіб.

Здійснити розподіл нерозподілених земельних ділянок та оформлення права власності щодо невитребуваної земельної частки (паю) необхідно до 01.01.2025.

Фактично для здійснення таких дій залишилося півтора роки.

Що покроково необхідно зробити, щоб оформити право власності й отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власнику земельного сертифікату ?

Крок 1. Звернутися до сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), із письмовою заявою про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою, до якої необхідно додати копію сертифікату на земельну частку (пай). Слід отримати відповідне рішення.

Крок 3. Звернутися до землевпорядної організації з метою розроблення проектну документацію із землеустрою.

Крок 3. Звернутися до органів Держгеокадастру із заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру.

Крок 4. Звернутися до місцевої ради з метою затвердження розробленої проектної документації із землеустрою та отримати рішення про передачу у власність земельної ділянки.

Крок 5 Звернутися до державного реєстратора за місцем знаходження земельної ділянки для реєстрації права власності на підставі рішення місцевої ради в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та отримання витягу з даного Реєстру.

У свою чергу, розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений між суб’єктами права колективної власності за вищезазначеною процедурою, а протокол розподілу таких земель має бути поданий на затвердження органу місцевого самоврядування до 01.01.2025.

Рішення про затвердження протоколу зборів та власне протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності громадян на відповідні земельні ділянки, після виготовлення землевпорядної документації та реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі», — йдеться у роз’ясненні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.3