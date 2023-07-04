На Закарпатті трирічна дівчинка вбила молотком свою сестру: їхнього батька оштрафували

На Закарпатті трирічна дівчинка вдарила молотком свою молодшу сестру. Їхнього батька визнали винним у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей.

Фото: ua.depositphotos.com

На Закарпатті трирічна дівчинка вдарила свою однорічну сестру молотком по голові, від чого вона померла. Про це йдеться у судовому реєстрі.

Зазначається, що Хустський районний суд визнав батька двох дівчат винним у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей.

«Чоловік не забезпечив належним чином догляд за своїми малолітніми дітьми 2019 року народження та 2022 року народження, в результаті чого старша донька року народження нанесла удари молотком по голові молодшій доньці, від яких остання померла», – йдеться в постанові.

Чоловіку призначили штраф у розмірі 850 гривень. Також із нього стягнули 536 грн 80 копійок судового збору.

Як пише УП, трагедія сталася 20 листопада 2022 року о 16 годині в будинку, де проживала родина. Матір саме пішла до магазину, а дівчатка залишилися вдома з татом.

За словами речниці поліції Закарпаття, це звичайна благополучна родина, яка раніше проблем із законом не мала.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

















