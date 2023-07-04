На Закарпатье трехлетняя девочка убила молотком свою сестру: их отца оштрафовали

На Закарпатье трехлетняя девочка ударила молотком свою младшую сестру. Их отец был признан виновным в невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Фото: ua.depositphotos.com

На Закарпатье трехлетняя девочка ударила свою годовалую сестру молотком по голове, от чего она умерла. Об этом говорится в судебном реестре.

Отмечается, что Хустский районный суд признал отца двух девочек виновным в совершении административного правонарушения, а именно в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

«Мужчина не обеспечил должным образом уход за своими малолетними детьми 2019 года рождения и 2022 года рождения, в результате чего старшая дочь года рождения нанесла удары молотком по голове младшей дочери, от которых последняя скончалась», – говорится в постановлении.

Мужчине назначен штраф в размере 850 гривен. Также с него взыскали 536 грн 80 копеек судебного сбора.

Как пишет УП, трагедия произошла 20 ноября 2022 в 16 часов в доме, где проживала семья. Мать как раз пошла в магазин, а девочки остались дома с папой.

По словам спикера полиции Закарпатья, это обычная благополучная семья, которая раньше проблем с законом не имела.

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