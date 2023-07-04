Кабмин провел заседание: какие решения приняли 4 июля

На очередном заседании Кабмин принял решение о распределении в 2023 году объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины в сумме 5 млрд 292 млн гривен.

4 июля на очередном заседании Кабмин принял ряд решений. Об этом сообщает представитель правительства Тарас Мельничук.

1) Внесено зміни до постанови КМУ від 01.05.2011 N 491 «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі», якими встановлено державну реєстрацію у Спадковому реєстрі відомостей про заведену спадкову справу на підставі отриманої першої заяви. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 15.04.2015 N 210 «Про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі».

2) Внесено зміни до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 02.12.1994 N 865; Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою КМУ від 15.10.2004 N 1374; Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2015 N 1174; Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою КМУ від 07.11.2018 N 939; Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 N 993; Переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитись на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Зміни спрямовані на виконання вимог ЗУ від 01.12.2022 N 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» та мають на меті удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснення належного управління правами держави та забезпечення відповідного контролю. Визнано такими, що втратили чинність, ряд постанов КМУ, включаючи постанови КМУ від 14.02.1995 N 114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння»; від 30.05.2011 N 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»; від 25.01.2012 N 307 «Про внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та інших.

3) Внесено, з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» та удосконалення процедури проведення Національним фондом досліджень України конкурсного відбору проектів, зміни до постанов КМУ від 27.12.2019 N 1170 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок»; від 04.07.2018 N 528 «Про Національний фонд досліджень України»; від 04.12.2019 N 1007 «Про затвердження Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України». Передбачено надання можливості проведення конкурсів Національним фондом досліджень України відповідно до порядку, який включатиме всі напрями грантової підтримки, визначені частиною другою статті 51 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»; вдосконалення процедури проведення Фондом конкурсного відбору проектів, яким надається грантова підтримка; залучення українських та іноземних вчених за їхньою згодою до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, поданих для участі у конкурсних відборах тощо.



4) Припинено, у звʼязку з підтримкою з боку Уряду КНДР російської збройної агресії проти України, дію Угоди між Урядом України та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про торговельно-економічне співробітництво, вчиненої 15.06.1993 у м. Києві.



5) Висловлено намір не ставати учасником Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав «Про створення Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав», вчиненого 03.12.2004 у Москві.

6) Внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 N 1251; Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів, затвердженого постановою КМУ від 22.11.2017 N 891; Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», затвердженого постановою КМУ від 02.06.2003 N 790; Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 N 114. Зміни спрямовані на приведення вищезазначених актів у відповідність до вимог ЗУ від 12.01.2023 N 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», який прийнято у звʼязку з набранням чинності Законом «Про платіжні послуги».



7) Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 10.09.2008 N 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоровʼя для безпеки життя і здоровʼя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» та від 12.11.2014 N 615 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоровʼя» у звʼязку з невідповідністю зазначених постанов вимогам абзаців 3- 5 частини другої статті 5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та частини першої статті 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».



8) Внесено зміни до постанови КМУ від 26.08.2014 N 376 «Деякі питання вилучення і передачі озброєння, бойової техніки та іншого військового майна» з метою врегулювання оперативного вирішення питань передачі будь-якого військового майна Національній поліції та Державній прикордонній службі України.



9) Внесено зміни до постанови КМУ від 15.04.2022 N 471 «Деякі питання екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобовʼязання». Установлено, що строк дії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобовʼязання, продовжується на території України з дати закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на один рік та/або на період дії воєнного стану в Україні, та/або на шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні із внесенням інформації про продовження строку дії реєстраційного посвідчення на такий лікарський засіб до Державного реєстру лікарських засобів. Визнано таким, що втратив чинність, Порядок екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобовʼязання.



10) Внесено зміни до постанови КМУ від 24.03.2023 N 256 «Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва». Установлено, що на період реалізації експериментального проекту, погодження вітчизняному виконавцю державного контракту (договору) на виготовлення та поставку безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів) звіту про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткування, передбаченого пунктом 5 Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві товарів оборонного призначення, затвердженого постановою КМУ від 16.03.2016 N 170, не здійснюється, крім випадків, коли у зазначеного державного замовника утворено представництво державного замовника у сфері оборони. Зміни спрямовані на сприяння розвитку вітчизняного виробництва безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів) задля посилення обороноздатності України у період воєнного стану та вирівнювання можливостей вітчизняних виробників безпілотних систем з іноземними постачальниками шляхом спрощення процедур, необхідних для виконання державних контрактів вітчизняними виробниками.



11) Внесено зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 N 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» задля узгодження положень постанови із ЗУ «Про публічні закупівлі» та визначення розміру плати за доступ до електронної системи закупівель без урахування податку на додану вартість. Внесено зміни до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою КМУ віл 14.09.2020 N 822, та пункту 12 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 N 1178, задля забезпечення проведення ефективних публічних закупівель із застосуванням електронної системи закупівель, зокрема в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, у тому числі із використанням електронного каталогу.



12) Внесено зміни до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія»доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених постановою КМУ від 02.08.2022 N 856. Виключено вимогу щодо необхідності реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку; уточнено визначення нерухомості, що розташована на території, де ведуться активні бойові дії, або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ; надано право уповноваженим субʼєктам самостійно визначати обʼєкти будівництва, майнові права на житло в яких можуть бути предметом іпотеки, відповідно до власних внутрішніх нормативних документів. Виключено норму щодо необхідності інформування Укрфінжитло про прийняте рішення для здійснення компенсації уповноваженим субʼєктом протягом двох робочих днів після оформлення кредиту тощо.



13) Здійснено розподіл у 2023 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України в сумі 5 млрд. 292 млн. грн.

14) Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом. Угода регламентує забезпечення сторонами заходів із взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, встановлює еквівалентність грифів обмеження доступу, визначає компетентні органи, відповідальні за її виконання, шляхи передачі такої інформації (дипломатичними каналами або у інший спосіб, визначений компетентними органами безпеки держав) тощо. Передача такої інформації іноземній стороні не носить імперативний характер та здійснюється сторонами за власної ініціативи з урахуванням національних інтересів.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.