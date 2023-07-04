Кабмин согласовал увольнение председателя Купянской РГА Харьковской области

Кабинет министров провел 4 июля заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«- Назначен Божевский Петр Иванович государственным секретарем Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
- Согласовано назначение Кропивы Сергея Васильевича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Согласовано увольнение Люботы Валерия Михайловича с должности главы Купянской районной государственной администрации Харьковской области», - говорится в сообщении.
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