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В Высшем совете правосудия сообщили, кто будет определять направления деятельности ВСП на следующие четыре года

Совет правосудия создал группу для формирования стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.

Зеленский подписал закон о внесудебном урегулировании споров между предпринимателями и потребителями

Закон предусматривает возможность внесудебного урегулирования споров между предпринимателями и потребителями по товару не дороже 50 тысяч гривен и гарантийного ремонта и устанавливает минимальный гарантийный срок на товары.

НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

КСУ опубликовал Решение о неконституционности штрафа в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд опубликовал текст Решения, которым признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

  1. Суд инфо

Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на июль

10:24, 5 июля 2023
Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на июль 2023 года.
Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на июль
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Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей с целью повышения уровня их квалификации, подготовки и периодического обучения для повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами на июль 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

Календарным планом, в частности, предусмотрены онлайн-тренинги, семинары, семинары-практикумы, повышение уровня квалификации через лекции, касающиеся принципа верховенства права, а также ряд учебных мероприятий будет касаться рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями и судебного разбирательства дел о преступления геноцида и агрессии.

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