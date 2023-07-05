Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на липень

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на липень 2023 року.

Національна школа суддів України оприлюднила Календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами на липень 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

Календарним планом, зокрема, передбачено онлайн-тренінги, семінари, семінари-практикуми, підвищення рівня кваліфікації через лекції, що стосуються принципу верховенства права, а також цілий ряд навчальних заходів стосуватиметься розгляду справ, що пов'язані з воєнними злочинами та судового розгляду справ про злочини геноциду та злочин агресії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.