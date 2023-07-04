Представление нотариусами Налогового расчета в форме приложения 4ДФ не предусмотрено действующим НК Украины, – Марченко

В Нотариальной палате разъяснили относительно предоставления нотариусами информации об удостоверении договоров купли-продажи (мены) недвижимого и/или движимого имущества, и/или информации о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Фото: if.tax.gov.ua

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко предоставил разъяснение о предоставлении нотариусами информации об удостоверении договоров купли-продажи (мены) недвижимого и/или движимого имущества, и/или информации о выдаче свидетельства о праве на наследство.



«Государственная налоговая служба Украины в письме от 22.06.2023 № 7655/5/99-00-24-01-02-05 сообщила, на основании решения Счетной палаты от 11.04.2023 № 6-1, о возможных нарушениях нотариусами требований Налогового Украины в части представления в контролирующий орган информации об удостоверении договоров купли-продажи (мены) недвижимого и/или движимого имущества и/или информации о выдаче свидетельства о праве на наследство, а именно не представление некоторыми нотариусами формы 4ДФ.



Нотариальная палата Украины отмечает, что исходя из положений действующего налогового законодательства нотариус является специальным субъектом, на которого возложены функции представления информации об удостоверенных им договорах отчуждения движимого и недвижимого имущества или о выдаче свидетельств о праве на наследство (далее - Информация), включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога в разрезе каждого договора (ст.ст. 172, 173, 174 НК Украины).



Указанная информация представляется нотариусом ежеквартально порядке, установленном НК Украины для налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование плательщиками единого взноса (далее – Налоговый расчет).



НК Украины, разграничивая понятия «Информации» и «Налогового расчета», предусматривает одинаковый порядок подачи, но разных субъектов и разные последствия не представления этих данных в контролирующий орган.



Дополнительно отмечаем, что НК Украины регулирует порядок предоставления информации, но не устанавливает форму представления информации.



В соответствии с Порядком заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (Приложение 4 ГФ), утвержденного Приказом Министерства финансов Украины 13.01.2015 № 4 (в редакции приказа Министерства финансов Украины 02 марта 2023 г. № 113), его действие распространяется на налоговых агентов.



Не являясь налоговым агентом, нотариус при представлении в государственный налоговый орган Информации о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверение договоров дарения должен принимать во внимание только те разделы налогового расчета, которые касаются его как лица, не имеющего статуса налогового агента, и представлять такую информацию в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины для налогового квартала (Постановление Высшего административного суда от 14.05.2013 № К/800/4751/13).



Нормами указанных ст.ст. 172, 173, 174 НК предусмотрено, что сумма налога определяется и самостоятельно уплачивается через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег обязанной стороной договора или наследником.



По содержанию п. 174.4 ст. 174 НК Украины Информация, которую должен подавать нотариус в орган государственной налоговой службы, не является налоговой отчетностью в понимании главы 2 раздела II НК Украины.



Дополнительно сообщаем, что аналогичное мнение содержится в Обобщающей налоговой консультации по представлению в контролирующий орган физическими лицами, осуществляющими частную нотариальную деятельность, информации об удостоверенных договорах продажи (обмена) объектов недвижимого имущества между физическими лицами, продажи (обмена) движимого имущества между стороной (сторонами), о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или заверенные договоры дарения, утвержденной Приказом Государственной фискальной службы Украины от 17.07.2015 № 507.



Согласно указанному приказу, несмотря на то, что статьей 119 НКУ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление, представление не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности, основания для применения ответственности, предусмотренной статьей 119 НКУ к нотариусам, отсутствуют.



Следовательно, представление нотариусами Налогового расчета в форме приложения 4ДФ не предусмотрено действующим НК Украины, поэтому представление нотариусами информации в порядке определенном НК Украины, но не в форме 4ДФ не может создавать рисков неполного и несвоевременного перечисления налога и военного сбора в бюджет в соответствии с положениями НК Украины», – говорится в сообщении.

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