Кабмін погодив звільнення голови Куп’янської РДА Харківської області

Уряд під час засідання 4 липня прийняв низку кадрових рішень.

Кабінет міністрів провів 4 липня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«- Призначено Божевського Петра Івановича державним секретарем Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

- Погоджено призначення Кропиви Сергія Васильовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

- Погоджено звільнення Люботи Валерія Михайловича з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області», - сказано у повідомленні.

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