У яких випадках діти можуть претендувати на тимчасову державну допомогу: роз’яснення Мін’юсту

Тимчасова державна допомога призначається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце проживання їх невідоме.

Відповідно до законодавства України, якщо боржник аліментів перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю – то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти. Механізм надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», – повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

відомості про одного з батьків (платника аліментів), які внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 1️8 років.

Особливості призначення тимчасової допомоги:

призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину та призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами;

призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

В умовах воєнного часу в Україні строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах рад. Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

Після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи протягом місяця, щоб продовжити отримувати допомогу.

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