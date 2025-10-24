До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе — яка мета візиту

Катеріна Райхе наголосила на зусиллях Німеччини щодо надання допомоги Україні у відновленні енергетики.

Фото: Sven Hoppe/dpa

У п'ятницю, 24 жовтня, до Києва з візитом прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. Про це інформує DW.

«Я кілька разів бувала в Україні та Києві. Але вперше я тут як федеральна міністерка економіки», - зазначила Райхе.

Серед цілей свого візиту вона відзначила підтримку України у відновленні енергетичної системи та заміні обладнання, яке було зруйноване внаслідок російських атак.

«Для цього у нас є відповідні інструменти. Я активізую їх разом із моєю робочою групою, фінансово та процедурно, у тісній співпраці з німецькими та українськими енергопостачальниками», - зауважила Райхе.

Вона запевнила, що Німеччина збільшить фінансову підтримку для енергетичного сектору України та зробить усе можливе, аби необхідне обладнання було доставлено вчасно. Міністерка підкреслила, що німецький бізнес, зокрема компанії Siemens, RWE та E.ON, вже раніше надавали трансформатори, підстанції, матеріали, теплоелектростанції й газові компресори для потреб української енергетики.

Окрім цього, за словами урядовиці, під час візиту обговорюватимуться шляхи посилення співпраці України та Німеччини в оборонному секторі.

