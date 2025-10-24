Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе — яка мета візиту

10:27, 24 жовтня 2025
Катеріна Райхе наголосила на зусиллях Німеччини щодо надання допомоги Україні у відновленні енергетики.
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе — яка мета візиту
Фото: Sven Hoppe/dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п'ятницю, 24 жовтня, до Києва з візитом прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. Про це інформує DW.

«Я кілька разів бувала в Україні та Києві. Але вперше я тут як федеральна міністерка економіки», - зазначила Райхе.

Серед цілей свого візиту вона відзначила підтримку України у відновленні енергетичної системи та заміні обладнання, яке було зруйноване внаслідок російських атак.

«Для цього у нас є відповідні інструменти. Я активізую їх разом із моєю робочою групою, фінансово та процедурно, у тісній співпраці з німецькими та українськими енергопостачальниками», - зауважила Райхе.

Вона запевнила, що Німеччина збільшить фінансову підтримку для енергетичного сектору України та зробить усе можливе, аби необхідне обладнання було доставлено вчасно. Міністерка підкреслила, що німецький бізнес, зокрема компанії Siemens, RWE та E.ON, вже раніше надавали трансформатори, підстанції, матеріали, теплоелектростанції й газові компресори для потреб української енергетики.

Окрім цього, за словами урядовиці, під час візиту обговорюватимуться шляхи посилення співпраці України та Німеччини в оборонному секторі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ