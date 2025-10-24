В Киев прибыла министр экономики Германии Екатерина Райхе — какая цель визита

Екатерина Райхе отметила усилия Германии по оказанию помощи Украине в восстановлении энергетики.

В пятницу, 24 октября, в Киев с визитом прибыла министерша экономики Германии Екатерина Райхе. Об этом сообщает DW.

«Я несколько раз бывала в Украине и Киеве. Но впервые я здесь как федеральное министерство экономики», - отметила Райхе.

Среди целей своего визита она отметила поддержку Украины в восстановлении энергетической системы и замене оборудования, разрушенного в результате российских атак.

«Для этого у нас есть подходящие инструменты. Я активизирую их вместе с моей рабочей группой, финансово и процедурно, в тесном сотрудничестве с немецкими и украинскими энергопоставщиками», - отметила Райхе.

Она заверила, что Германия увеличит финансовую поддержку для энергетического сектора Украины и сделает все возможное, чтобы необходимое оборудование было доставлено в срок. Министр подчеркнула, что немецкий бизнес, в частности компании Siemens, RWE и E.ON, уже ранее предоставляли трансформаторы, подстанции, материалы, теплоэлектростанции и газовые компрессоры для нужд украинской энергетики.

Кроме этого, по словам чиновника, во время визита будут обсуждаться пути усиления сотрудничества Украины и Германии в оборонном секторе.

