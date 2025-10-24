Як діяти, якщо арештовано банківські рахунки — поради від Мін’юсту

Арешт коштів може ініціювати державний або приватний виконавець у межах виконавчого провадження.

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснюло, що означає арешт рахунку, та які кроки має зробити громадянин.

Чому рахунок можуть арештувати?

Арешт коштів — це не покарання, а законна процедура, яку може ініціювати державний або приватний виконавець у межах виконавчого провадження.

Зазвичай це пов’язано з боргами — наприклад, за кредитами, штрафами, комунальними платежами чи рішеннями суду.

Але важливо знати: навіть якщо ваш рахунок арештовано, це не означає, що ви повністю втратили доступ до грошей.

Як користуватися коштами під час арешту?

Згідно із законом, боржник має право знімати з арештованого поточного рахунку до 16 000 гривень на місяць (це дві мінімальні зарплати у 2025 році).

Що потрібно зробити:

Зверніться до виконавця із заявою, у якій вкажіть рахунок, з якого хочете проводити витрати. Виконавець має перевірити відсутність визначених раніше рахунків після чого винести постанову та надіслати її банку. Після цього банк частково розблокує ваш рахунок — і ви зможете знімати кошти у межах встановленого ліміту.

Які рахунки не можна арештовувати?

Закон захищає рахунки, призначені для спеціальних цілей — наприклад, соціальних виплат, допомоги при народженні дитини, виплат безробітним, допомоги військовим чи людям із інвалідністю.

Якщо ви надаєте державному виконавцю документи, що рахунок має спеціальний режим використання, виконавець зобов’язаний зняти арешт.

А що із зарплатним рахунком?

Зарплатний рахунок — не завжди «спеціальний».

За законом він вважається звичайним поточним рахунком. Але якщо вам на нього надходять соціальні чи цільові виплати — банк має право повернути постанову про арешт без виконання.

Якщо ж арешт накладено на зарплатний рахунок, ви можете:

подати виконавцю заяву, щоб визначити рахунок для видаткових операцій;

або звернутися до суду.

До яких коштів не може бути звернено стягнення

Ваші гроші захищені законом, якщо це:

Стягнення не може бути звернено на такі виплати:

- вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;

- компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

- польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

- матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

- одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;

- допомогу при усиновленні дитини;

- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- допомогу на дітей одиноким матерям;

- допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;

- допомогу на лікування;

- допомогу на поховання;

- щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

- дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Стягнення не здійснюється також із сум:

- неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

- грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;

- вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;

- одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

- грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.

Коли арешт можуть зняти повністю?

Це можливо, якщо:

ви повністю сплатили борг;

орган який виніс штраф відкликав з виконання виконавчий документ;

суд скасував виконавчий документ.

