Як діяти, якщо арештовано банківські рахунки — поради від Мін’юсту

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснюло, що означає арешт рахунку, та які кроки має зробити громадянин.
Чому рахунок можуть арештувати?
Арешт коштів — це не покарання, а законна процедура, яку може ініціювати державний або приватний виконавець у межах виконавчого провадження.
Зазвичай це пов’язано з боргами — наприклад, за кредитами, штрафами, комунальними платежами чи рішеннями суду.
Але важливо знати: навіть якщо ваш рахунок арештовано, це не означає, що ви повністю втратили доступ до грошей.
Як користуватися коштами під час арешту?
Згідно із законом, боржник має право знімати з арештованого поточного рахунку до 16 000 гривень на місяць (це дві мінімальні зарплати у 2025 році).
Що потрібно зробити:
Які рахунки не можна арештовувати?
Закон захищає рахунки, призначені для спеціальних цілей — наприклад, соціальних виплат, допомоги при народженні дитини, виплат безробітним, допомоги військовим чи людям із інвалідністю.
Якщо ви надаєте державному виконавцю документи, що рахунок має спеціальний режим використання, виконавець зобов’язаний зняти арешт.
А що із зарплатним рахунком?
Зарплатний рахунок — не завжди «спеціальний».
За законом він вважається звичайним поточним рахунком. Але якщо вам на нього надходять соціальні чи цільові виплати — банк має право повернути постанову про арешт без виконання.
Якщо ж арешт накладено на зарплатний рахунок, ви можете:
До яких коштів не може бути звернено стягнення
Ваші гроші захищені законом, якщо це:
Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
- вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
- компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
- польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
- матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
- допомогу при усиновленні дитини;
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
- допомогу на лікування;
- допомогу на поховання;
- щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
- дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
Стягнення не здійснюється також із сум:
- неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
- грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
- вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;
- одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
- грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.
Коли арешт можуть зняти повністю?
Це можливо, якщо:
