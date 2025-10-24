Как действовать, если арестованы банковские счета — советы от Минюста

Арест средств может инициировать государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства.

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, что означает арест счета и какие шаги должен предпринять гражданин.

Почему счет могут арестовать?

Арест средств — это не наказание, а законная процедура, которую может инициировать государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства.

Обычно это связано с долгами — например, по кредитам, штрафам, коммунальным платежам или решениям суда.

Но важно знать: даже если ваш счет арестован, это не значит, что вы полностью потеряли доступ к деньгам.

Как пользоваться средствами во время ареста?

Согласно закону, должник имеет право снимать с арестованного текущего счета до 16 000 гривен в месяц (это две минимальные зарплаты в 2025 году).

Что нужно сделать:

Обратитесь к исполнителю с заявлением, в котором укажите счет, с которого хотите проводить расходы.

Исполнитель должен проверить отсутствие ранее определенных счетов, после чего вынести постановление и направить его в банк.

После этого банк частично разблокирует ваш счет — и вы сможете снимать средства в пределах установленного лимита.

Какие счета нельзя арестовывать?

Закон защищает счета, предназначенные для специальных целей — например, социальных выплат, помощи при рождении ребенка, выплат безработным, помощи военным или людям с инвалидностью.

Если вы предоставите государственному исполнителю документы, подтверждающие, что счет имеет специальный режим использования, исполнитель обязан снять арест.

А как насчет зарплатного счета?

Зарплатный счет — не всегда «специальный».

По закону он считается обычным текущим счетом. Но если на него поступают социальные или целевые выплаты — банк имеет право вернуть постановление об аресте без исполнения.

Если же арест наложен на зарплатный счет, вы можете:

подать исполнителю заявление, чтобы определить счет для расходных операций;

или обратиться в суд.

На какие средства не может быть обращено взыскание

Ваши деньги защищены законом, если это:

Взыскание не может быть обращено на такие выплаты:

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника;

компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальная помощь лицам, утратившим право на помощь по безработице;

помощь в связи с беременностью и родами;

единовременная помощь в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также иная помощь на детей, предусмотренная законом;

помощь на лечение;

помощь на погребение;

ежемесячная денежная помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на питание, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

Взыскание также не осуществляется с сумм:

необлагаемого налогом размера материальной помощи;

денежной компенсации за выданное обмундирование и натуральное обеспечение;

выходного пособия при увольнении (выходе в отставку) с военной службы, службы в полиции и Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, а также денежного обеспечения, не имеющего постоянного характера, и в других случаях, предусмотренных законом;

единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве;

денежной помощи, связанной с бесплатным обеспечением протезированием (ортезированием) участника антитеррористической операции, участника мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, потерявшего функциональные возможности конечностей, благотворительной помощи, полученной указанными лицами, независимо от ее размера и источника происхождения.

Когда арест могут снять полностью?

Это возможно, если:

вы полностью оплатили долг;

орган, вынесший штраф, отозвал исполнительный документ;

суд отменил исполнительный документ.

