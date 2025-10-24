Как действовать, если арестованы банковские счета — советы от Минюста

07:54, 24 октября 2025
Арест средств может инициировать государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства.
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, что означает арест счета и какие шаги должен предпринять гражданин.
Почему счет могут арестовать?
Арест средств — это не наказание, а законная процедура, которую может инициировать государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства.
Обычно это связано с долгами — например, по кредитам, штрафам, коммунальным платежам или решениям суда.
Но важно знать: даже если ваш счет арестован, это не значит, что вы полностью потеряли доступ к деньгам.
Как пользоваться средствами во время ареста?
Согласно закону, должник имеет право снимать с арестованного текущего счета до 16 000 гривен в месяц (это две минимальные зарплаты в 2025 году).
Что нужно сделать:
Обратитесь к исполнителю с заявлением, в котором укажите счет, с которого хотите проводить расходы.
Исполнитель должен проверить отсутствие ранее определенных счетов, после чего вынести постановление и направить его в банк.
После этого банк частично разблокирует ваш счет — и вы сможете снимать средства в пределах установленного лимита.
Какие счета нельзя арестовывать?
Закон защищает счета, предназначенные для специальных целей — например, социальных выплат, помощи при рождении ребенка, выплат безработным, помощи военным или людям с инвалидностью.
Если вы предоставите государственному исполнителю документы, подтверждающие, что счет имеет специальный режим использования, исполнитель обязан снять арест.
А как насчет зарплатного счета?
Зарплатный счет — не всегда «специальный».
По закону он считается обычным текущим счетом. Но если на него поступают социальные или целевые выплаты — банк имеет право вернуть постановление об аресте без исполнения.
Если же арест наложен на зарплатный счет, вы можете:
- подать исполнителю заявление, чтобы определить счет для расходных операций;
- или обратиться в суд.
На какие средства не может быть обращено взыскание
Ваши деньги защищены законом, если это:
Взыскание не может быть обращено на такие выплаты:
- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника;
- компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;
- полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;
- материальная помощь лицам, утратившим право на помощь по безработице;
- помощь в связи с беременностью и родами;
- единовременная помощь в связи с рождением ребенка;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также иная помощь на детей, предусмотренная законом;
- помощь на лечение;
- помощь на погребение;
- ежемесячная денежная помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
- дотации на питание, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.
Взыскание также не осуществляется с сумм:
- необлагаемого налогом размера материальной помощи;
- денежной компенсации за выданное обмундирование и натуральное обеспечение;
- выходного пособия при увольнении (выходе в отставку) с военной службы, службы в полиции и Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, а также денежного обеспечения, не имеющего постоянного характера, и в других случаях, предусмотренных законом;
- единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве;
- денежной помощи, связанной с бесплатным обеспечением протезированием (ортезированием) участника антитеррористической операции, участника мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, потерявшего функциональные возможности конечностей, благотворительной помощи, полученной указанными лицами, независимо от ее размера и источника происхождения.
Когда арест могут снять полностью?
Это возможно, если:
- вы полностью оплатили долг;
- орган, вынесший штраф, отозвал исполнительный документ;
- суд отменил исполнительный документ.
