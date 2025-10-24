Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд — розгляд питання відклали до грудня

У ЄС відклали рішення про €140 млрд для України через позицію Бельгії.

Бельгія заблокувала надання Україні фінансування у розмірі €140 млрд, яке планувалося за рахунок доходів від заморожених російських активів. Через це лідери ЄС перенесли розгляд питання до грудня, що зірвало плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року. Про це пише Financial Times.

На саміті в Брюсселі 26 країн ЄС (крім Угорщини, яка утрималася) доручили Єврокомісії представити нові варіанти фінансової підтримки України, але не схвалили сам кредит. Проти виступила Бельгія, де розташований центральний депозитарій Euroclear — у ньому зберігається більшість заморожених російських активів. Брюссель побоюється юридичних позовів і фінансових контрзаходів з боку Росії.

"Ми ухвалили ключове політичне рішення забезпечити повну фінансову підтримку України для покриття її потреб у 2026 та 2027 роках", – заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, відзначивши при цьому наявність "технічних питань", які ще потребують вирішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країні потрібна абсолютна ясність щодо правової основи такого кроку та потенційних ризиків для євро, а також гарантії від інших країн, що гроші можуть бути повернуті за необхідності.

Тепер лідери ЄС планують повернутися до цього питання на своєму наступному саміті 18 грудня.

Як відомо, 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Єврокомісія пояснила механізм репараційної позики Україні.

Також повідомлялося, що деякі члени ЄС не підтримують ідею з репараційним кредитом для України.

«Судово-юридична газета» писала, що механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги (наприклад, у формі безвідсоткових цінних паперів) залишиться у центробанку РФ — повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

