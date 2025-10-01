Деякі члени ЄС не підтримують ідею з репараційним кредитом для України – DW

Президент Франції Еммануель Макрон вказав, що будь-яке використання заморожених російських активів на користь України має відповідати міжнародному праву, а прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер критично ставиться до ініціативи Єврокомісії.

Джерело фото: AP/Omar Havana

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн запропонувала ЄС підтримати надання Україні «репараційного кредиту» за рахунок заморожених російських активів. Це дозволить забезпечити Україні фінансову підтримку на суму до 140 мільярдів євро. Однак не всі країни ЄС погоджуються з таким підходом, і деякі висловлюють сумніви щодо юридичних аспектів використання російських активів, пише DW.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ці активи не будуть конфісковані, а Україна повинна повернути отриманий кредит, коли Росія виплатить репарації. Але деякі країни, зокрема Франція та Бельгія, висловили сумніви щодо законності такої ініціативи.

Президент Франції Еммануель Макрон вказав, що будь-яке використання заморожених російських активів на користь України має відповідати міжнародному праву. Він погодився з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером, який критично ставиться до ініціативи Єврокомісії, пише Reuters.

Також ця пропозиція також викликала багато питань у прем'єра Люксембургу Люка Фрідена, який каже, що «не можна так просто захопити активи, що належать іншій державі. Усі пропозиції вітаються, але спочатку ми повинні переконатися, що вони працюють на практиці, і що ми знаємо, хто зрештою нестиме за них відповідальність».

Водночас Швеція, Фінляндія та Латвія, активно підтримують використання заморожених коштів на користь України.

Зауважимо, що 1 жовтня Україна отримала від ЄС транш на 4 мільярди євро, що був забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.