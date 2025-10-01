Некоторые члены ЕС не поддерживают идею репарационного кредита для Украины – DW

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что любое использование замороженных российских активов в пользу Украины должно соответствовать международному праву, а премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер критически относится к инициативе Еврокомиссии.

Источник фото: AP/Omar Havana

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен предложила ЕС поддержать предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Это обеспечит Украине финансовую поддержку на сумму до 140 миллиардов евро. Однако не все страны ЕС согласны с таким подходом, и некоторые высказывают сомнения по юридическим аспектам использования российских активов, пишет DW.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти активы не будут конфискованы, и Украина должна вернуть полученный кредит, когда Россия выплатит репарации. Однако некоторые страны, включая Францию и Бельгию, выразили сомнения в законности такой инициативы.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что любое использование замороженных российских активов в пользу Украины должно соответствовать международному праву. Он согласился с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, который критически относится к инициативе Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Также это предложение вызвало много вопросов у премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, который заявил, что «нельзя просто так захватить активы, принадлежащие другой стране. Все предложения приветствуются, но сначала мы должны убедиться, что они работают на практике, и что мы знаем, кто в конечном итоге понесет за них ответственность».

В то же время Швеция, Финляндия и Латвия активно поддерживают использование замороженных средств в пользу Украины.

Отметим, что 1 октября Украина получила от ЕС транш на 4 миллиарда евро, который был обеспечен доходами от замороженных российских активов.

