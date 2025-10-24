Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на €140 млрд — рассмотрение вопроса отложено до декабря

В ЕС отложили решение о €140 млрд для Украины из-за позиции Бельгии.

Бельгия заблокировала предоставление Украине финансирования в размере €140 млрд, которое планировалось за счёт доходов от замороженных российских активов. Из-за этого лидеры ЕС перенесли рассмотрение вопроса на декабрь, что сорвало планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Об этом пишет Financial Times.

На саммите в Брюсселе 26 стран ЕС (за исключением Венгрии, которая воздержалась) поручили Еврокомиссии представить новые варианты финансовой поддержки Украины, но сам кредит не был одобрен. Против выступила Бельгия, где расположен центральный депозитарий Euroclear — в нём хранится большая часть замороженных российских активов. Брюссель опасается юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.

«Мы приняли ключевое политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украины для покрытия её потребностей в 2026 и 2027 годах», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, отметив при этом наличие «технических вопросов», которые ещё предстоит урегулировать.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходима абсолютная ясность относительно правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро, а также гарантии от других стран, что средства могут быть возвращены в случае необходимости.

Теперь лидеры ЕС планируют вернуться к этому вопросу на своём следующем саммите 18 декабря.

Как известно, 1 октября лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к общему мнению.

Еврокомиссия объяснила механизм репарационного займа Украины.

Также сообщалось, что некоторые члены ЕС не поддерживают идею по репарационному кредиту для Украины.

«Судебно-юридическая газета» писала, что механизм "репарационного кредита" предусматривает, что де-факто российские деньги перейдут в пользование Украине, а де-юре право требования (например, в форме беспроцентных ценных бумаг) останется в центробанке РФ - сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

