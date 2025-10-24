Практика судов
Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на €140 млрд — рассмотрение вопроса отложено до декабря

10:16, 24 октября 2025
В ЕС отложили решение о €140 млрд для Украины из-за позиции Бельгии.
Бельгия заблокировала предоставление Украине финансирования в размере €140 млрд, которое планировалось за счёт доходов от замороженных российских активов. Из-за этого лидеры ЕС перенесли рассмотрение вопроса на декабрь, что сорвало планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Об этом пишет Financial Times.

На саммите в Брюсселе 26 стран ЕС (за исключением Венгрии, которая воздержалась) поручили Еврокомиссии представить новые варианты финансовой поддержки Украины, но сам кредит не был одобрен. Против выступила Бельгия, где расположен центральный депозитарий Euroclear — в нём хранится большая часть замороженных российских активов. Брюссель опасается юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.

«Мы приняли ключевое политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украины для покрытия её потребностей в 2026 и 2027 годах», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, отметив при этом наличие «технических вопросов», которые ещё предстоит урегулировать.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходима абсолютная ясность относительно правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро, а также гарантии от других стран, что средства могут быть возвращены в случае необходимости.

Теперь лидеры ЕС планируют вернуться к этому вопросу на своём следующем саммите 18 декабря.

Как известно, 1 октября лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к общему мнению.

Еврокомиссия объяснила механизм репарационного займа Украины.

Также сообщалось, что некоторые члены ЕС не поддерживают идею по репарационному кредиту для Украины.

«Судебно-юридическая газета» писала, что механизм "репарационного кредита" предусматривает, что де-факто российские деньги перейдут в пользование Украине, а де-юре право требования (например, в форме беспроцентных ценных бумаг) останется в центробанке РФ - сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
