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  1. В Украине

В каких случаях дети могут претендовать на временную государственную помощь: разъяснение Минюста

20:06, 3 августа 2023
Временная государственная помощь назначается детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или жительства их неизвестно.
В каких случаях дети могут претендовать на временную государственную помощь: разъяснение Минюста
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В соответствии с законодательством Украины, если должник алиментов состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице – то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты. Механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (пребывания) их неизвестно, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.2006 № 189 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно», – сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Временная помощь назначается в случае, когда:

  • сведения об одном из родителей (плательщика алиментов), которые внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;
  • в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;
  • место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Временная помощь назначается ребенку в возрасте до 1️8 лет.

Особенности назначения временной помощи:

  • назначается и выплачивается по месту жительства (пребывания) одного из родителей, который содержит ребенка и назначается каждые шесть месяцев начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами;
  • назначается с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В условиях военного времени в Украине срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продолжается на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены и выплачивается за полный месяц без обращения лица в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских советов городов областного значения, районных в городах советов. Выплата помощи не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.

После завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить получать помощь.

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