В Киеве задержали мошенников, которые по поддельным документам продавали квартиры

Злоумышленники подделали документы на несуществующую квартиру в Печерском районе и незаконно отчуждали квартиру в Подольском районе Киева.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранительные органы разоблачили и сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, по фактам совершения мошеннических действий, незаконному отчуждению имущества и завладению денежными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает официальный сайт Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что злоумышленники подделали документы на несуществующую квартиру в Печерском районе Киева и организовали ее осмотр добросовестному покупателю. Вводя в заблуждение потерпевшего, злоумышленники фактически совершили показ другой квартиры, которая по техническим характеристикам идентична.

«В дальнейшем подозреваемые отчуждали покупателю несуществующую квартиру за 29 млн гривен и завладели данными средствами.

Кроме этого, участники группы, подделав доверенность на подставное лицо, незаконно отчуждали квартиру в Подольском районе города Киева, принадлежащую гражданке, фактически проживающей в Королевстве Дания. Стоимость квартиры составляет 2,6 млн гривен», - говорится в сообщении.

Сейчас организатору преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн грн, другие участники группы находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.