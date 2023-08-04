У Києві затримали шахраїв, які за підробленими документами продавали квартири

Зловмисники підробили документи на неіснуючу квартиру в Печерському районі та незаконно відчужили квартиру у Подільському районі міста Києва.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронні органи викрили та повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, за фактами вчинення шахрайських дій, незаконному відчуженню майна та заволодінні грошовими коштами в особливо великих розмірах. Про це інформує офіційний сайт Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначили, що зловмисники підробили документи на неіснуючу квартиру в Печерському районі міста Києва та організували її огляд добросовісному покупцю. Вводячи в оману потерпілого, зловмисники фактично здійснили показ іншої квартири, яка по технічним характеристикам є ідентичною.

«Надалі підозрювані відчужили покупцю неіснуючу квартиру за 29 млн гривень та заволоділи даними коштами.

Крім цього, учасники групи, підробивши довіреність на підставну особу, незаконно відчужили квартиру у Подільському районі міста Києві, що належить громадянці, яка фактично проживає в Королівстві Данія. Вартість квартири становить 2,6 млн гривень», - сказано у повідомленні.

Наразі організатору злочину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн грн, інші учасники групи перебувають під домашнім арештом. Слідство триває.

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