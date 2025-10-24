Практика судів
На Волині викрили ділків, які переправляли ухилянтів через кордон

07:36, 24 жовтня 2025
Зловмисники розробили та реалізували схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон поза пунктами пропуску.
На Волині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними слідства, організатор координував дії спільників, котрі виконували функції пошуку «клієнтів», проведення переговорів про оплату та забезпечення їхньої логістики. Потенційних порушників доставляли до лінії кордону та надавали їм детальний маршрут руху для його незаконного перетину. Вартість таких «послуг» становила 5000 доларів США з особи.

У період квітня - травня цього року правоохоронці задокументували незаконне переправлення 12 осіб.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки та наклали арешт на  8 тисяч доларів США, 6 автомобілів та 20 мобільних телефонів, які використовували підозрювані.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).

