На Волыни раскрыли дельцов, которые переправляли уклонистов через границу

Злоумышленники разработали и реализовали схему переправления военнообязанных мужчин через границу вне пунктов пропуска.

На Волыни правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу. Об этом сообщил Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

По данным следствия, организатор координировал действия сообщников, которые выполняли функции поиска «клиентов», проведения переговоров о плате и организации их логистики. Потенциальных нарушителей доставляли к линии границы и предоставляли им подробный маршрут для незаконного пересечения. Стоимость таких «услуг» составляла 5000 долларов США с человека.

В период с апреля по май этого года правоохранители зафиксировали незаконное переправление 12 человек.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели санкционированные обыски и наложили арест на 8 тысяч долларов США, 6 автомобилей и 20 мобильных телефонов, которые использовали подозреваемые.

На данный момент четырем фигурантам сообщено о подозрении в незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, совершенном с корыстной целью организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

