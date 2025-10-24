Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

У ВККС зазначили, що на трьох кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 23 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Лебеженко Володимир Олександрович - 734,79 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Стельмах Андрій Петрович - 726,34 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Ульянов Руслан Анатолійович - 710,84 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Муха Роман Михайлович - 697,77 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 20 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 3 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

