Конкурс в Черниговский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

В ВККС отметили, что трех кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии.

Фото: cna.court.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должность судьи в Черниговском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 23 октября Комиссией приняты следующие решения:

Лебеженко Владимир Александрович — 734,79 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Стельмах Андрей Петрович — 726,34 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Ульянов Руслан Анатольевич — 710,84 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Муха Роман Михайлович — 697,77 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что заявления об участии в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

В целом проведены собеседования с 20 кандидатами: 6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 3 кандидата — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

