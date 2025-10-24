Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Верховний Суд висловився щодо відсутності обов’язку суду розглядати скарги на дії дізнавача на стадії розгляду справи

09:21, 24 жовтня 2025
ККС ВС зазначив, що у КПК не передбачено обов’язку суду розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача і прокурора на стадії судового розгляду кримінального провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Верховний Суд висловився щодо відсутності обов’язку суду розглядати скарги на дії дізнавача на стадії розгляду справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду висловився щодо відсутності обов’язку суду розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача або прокурора на стадії судового розгляду кримінального провадження. Відповідну правову позицію викладено у постанові у справі № 941/1790/20.

Колегія суддів наголосила: у КПК не передбачено обов’язку суду розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача і прокурора на стадії судового розгляду кримінального провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Суть справи

Відповідну правову позицію сформульовано під час касаційного провадження за скаргами захисника та засудженого прокурора, якого апеляційний суд визнав винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. За матеріалами справи, прокурор отримав 5 000 гривень за обіцянку ініціювати перед судом призначення більш м’якого покарання іншій особі.

Сторона захисту стверджувала про численні порушення кримінального процесу: зокрема, про неправильну підслідність, недопустимість доказів через порушення порядку проведення обшуку, безпідставне застосування запобіжного заходу та порушення права на подачу скарг до слідчого судді. Також вказувалося на відсутність належної оцінки доказів, недопит свідків та неповноту судового розгляду.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд відхилив ці доводи, наголосивши, що:

досудове розслідування проводилося в межах повноважень органу досудового розслідування, визначених КПК;

не було порушень при поданні клопотань про запобіжні заходи та обшуки;

скарги на дії дізнавача або прокурора, подані після початку стадії судового розгляду, не підлягають розгляду судом відповідної інстанції, оскільки КПК не містить положень, які б надавали суду такі повноваження;

сторона захисту мала можливість реалізувати процесуальні права, у тому числі брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції;

обшук службового кабінету прокурора не потребував дозволу слідчого судді, а його проведення було підтверджене додатково — post factum — ухвалою слідчого судді

Верховний Суд дійшов висновку, що істотних порушень вимог кримінального процесуального закону судами попередніх інстанцій не допущено, а вирок апеляційного суду відповідає положенням ст. 370 і 420 КПК України. Відтак касаційні скарги захисника та засудженого залишено без задоволення, а вирок — без змін.

Детально ознайомитись зі справою № 941/1790/20 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Верховний Суд судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ