Верховный Суд высказался об отсутствии обязанности суда рассматривать жалобы на действия дознавателя на стадии рассмотрения дела

КУС ВС отметил, что в УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда высказался относительно отсутствия обязанности суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя либо прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении по делу № 941/1790/20.

Коллегия судей подчеркнула: в УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Суть дела

Соответствующая правовая позиция была сформулирована в ходе кассационного производства по жалобам защитника и осуждённого прокурора, которого апелляционный суд признал виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Согласно материалам дела, прокурор получил 5 000 гривен за обещание инициировать перед судом назначение более мягкого наказания другому лицу.

Сторона защиты утверждала о множественных нарушениях уголовного процесса: в частности, о неправильной подследственности, недопустимости доказательств из-за нарушений порядка проведения обыска, необоснованном применении меры пресечения и нарушении права на подачу жалоб следственному судье. Также указывалось на отсутствие надлежащей оценки доказательств, недопрос свидетелей и неполноту судебного разбирательства.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что:

досудебное расследование проводилось в пределах полномочий органа досудебного расследования, определённых УПК;

нарушений при подаче ходатайств о применении мер пресечения и обысках не установлено;

жалобы на действия дознавателя или прокурора, поданные после начала стадии судебного разбирательства, не подлежат рассмотрению судом соответствующей инстанции, поскольку УПК не содержит положений, предоставляющих суду такие полномочия;

сторона защиты имела возможность реализовать процессуальные права, в том числе участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции;

обыск

Верховный Суд пришёл к выводу, что существенных нарушений требований Уголовного процессуального кодекса судами предыдущих инстанций допущено не было, а приговор апелляционного суда соответствует положениям ст. 370 и 420 УПК Украины. Соответственно, кассационные жалобы защитника и осуждённого оставлены без удовлетворения, а приговор — без изменений.

С полным текстом дела № 941/1790/20 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.