Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Верховный Суд высказался об отсутствии обязанности суда рассматривать жалобы на действия дознавателя на стадии рассмотрения дела

09:21, 24 октября 2025
КУС ВС отметил, что в УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Верховный Суд высказался об отсутствии обязанности суда рассматривать жалобы на действия дознавателя на стадии рассмотрения дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда высказался относительно отсутствия обязанности суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя либо прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении по делу № 941/1790/20.

Коллегия судей подчеркнула: в УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Суть дела

Соответствующая правовая позиция была сформулирована в ходе кассационного производства по жалобам защитника и осуждённого прокурора, которого апелляционный суд признал виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Согласно материалам дела, прокурор получил 5 000 гривен за обещание инициировать перед судом назначение более мягкого наказания другому лицу.

Сторона защиты утверждала о множественных нарушениях уголовного процесса: в частности, о неправильной подследственности, недопустимости доказательств из-за нарушений порядка проведения обыска, необоснованном применении меры пресечения и нарушении права на подачу жалоб следственному судье. Также указывалось на отсутствие надлежащей оценки доказательств, недопрос свидетелей и неполноту судебного разбирательства.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что:

досудебное расследование проводилось в пределах полномочий органа досудебного расследования, определённых УПК;

нарушений при подаче ходатайств о применении мер пресечения и обысках не установлено;

жалобы на действия дознавателя или прокурора, поданные после начала стадии судебного разбирательства, не подлежат рассмотрению судом соответствующей инстанции, поскольку УПК не содержит положений, предоставляющих суду такие полномочия;

сторона защиты имела возможность реализовать процессуальные права, в том числе участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции;

обыск

Верховный Суд пришёл к выводу, что существенных нарушений требований Уголовного процессуального кодекса судами предыдущих инстанций допущено не было, а приговор апелляционного суда соответствует положениям ст. 370 и 420 УПК Украины. Соответственно, кассационные жалобы защитника и осуждённого оставлены без удовлетворения, а приговор — без изменений.

С полным текстом дела № 941/1790/20 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду