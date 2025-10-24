Податкова виявила 3,5 тисячі бізнесів із «лівими» касами

ДПС виявила ознаки «тіньової» зайнятості підприємців.

За результатами аналізу податкової звітності за червень 2025 року Державна податкова служба (ДПС) виявила 3,5 тисячі суб’єктів господарювання, у яких кількість активних РРО/ПРРО більш ніж на дві одиниці перевищувала кількість офіційно оформлених працівників.

Цим суб’єктам через Електронний кабінет надіслали інформаційні повідомлення, в яких податківці вказали на ознаки можливого використання незадекларованої праці. Завдяки профілактичній роботі понад 1,7 тисяч платників оперативно усунули порушення вже у серпні.

ДПС регулярно проводить превентивні заходи, спрямовані на запобігання порушенням податкового законодавства та зменшення обсягів тіньової економіки. Своєчасне офіційне оформлення всіх працівників, залучених до господарської діяльності, допомагає уникнути фінансових санкцій і сприяє створенню конкурентних умов для бізнесу.

Податкова служба нагадує, що фактичні перевірки проводяться виключно за ризикоорієнтованим підходом, відповідно до рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.

