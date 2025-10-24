Практика судов
Налоговая обнаружила 3,5 тысячи бизнесов с «левыми» кассами

08:48, 24 октября 2025
ГНС обнаружила признаки «теневой» занятости предпринимателей.
По результатам анализа налоговой отчетности за июнь 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) выявила 3,5 тысячи субъектов хозяйствования, у которых количество активных РРО/ПРРО более чем на две единицы превышало количество официально оформленных работников.

Этим субъектам через Электронный кабинет были отправлены информационные сообщения, в которых налоговики указали на признаки возможного использования незадекларированного труда. Благодаря профилактической работе более 1,7 тысяч плательщиков оперативно устранили нарушения уже в августе.

ГНС регулярно проводит превентивные мероприятия, направленные на предотвращение нарушений налогового законодательства и сокращение объемов теневой экономики. Своевременное официальное оформление всех работников, привлеченных к хозяйственной деятельности, помогает избежать финансовых санкций и способствует созданию конкурентных условий для бизнеса.

Налоговая служба напоминает, что фактические проверки проводятся исключительно по риск-ориентированному подходу, в соответствии с решением СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

