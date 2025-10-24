В Україні зросла кількість студентів-ветеранів – у 2025 році вступили понад 19 тисяч

У 2025 році до вишів зараховано 19,3 тисяч ветеранів і 2,6 тисяч дітей загиблих захисників – МОН.

У 2025 році до закладів вищої освіти України зараховано 19 259 ветеранів, 21 836 дітей учасників бойових дій і 2 643 дитини загиблих захисників, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

«Щодо соціальних категорій, то у нас зарахованих ветеранів з інвалідністю до закладів вищої освіти – 620 осіб, що вдвічі більше, ніж минулого року. У нас 19 259 ветеранів зараховано до наших університетів, що на 4,5 тис. більше, ніж минулого року. У нас 21 836 дітей учасників бойових дій зараховано до університетів, що на 5 більше, ніж минулого року», – заявив Трофименко.

Також до вишів зараховано 9 434 вступники з тимчасово окупованих територій, які мають там зареєстроване місце проживання.

Крім того, у 2025 році до закладів вищої освіти зараховано 2 643 дитини захисників, які загинули з 2014 року.

