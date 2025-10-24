В Украине выросло количество студентов-ветеранов – в 2025 году поступили более 19 тысяч

В 2025 году в вузы зачислено 19,3 тысячи ветеранов и 2,6 тысячи детей погибших защитников – МОН.

В 2025 году в высшие учебные заведения Украины зачислено 19 259 ветеранов, 21 836 детей участников боевых действий и 2 643 ребенка погибших защитников, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

«Что касается социальных категорий, то у нас зачислено ветеранов с инвалидностью в высшие учебные заведения – 620 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. У нас 19 259 ветеранов зачислено в наши университеты, что на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году. У нас 21 836 детей участников боевых действий зачислены в университеты, что на 5 больше, чем в прошлом году», – заявил Трофименко.

Также в вузы зачислены 9 434 абитуриента из временно оккупированных территорий, которые имеют там зарегистрированное место жительства.

Кроме того, в 2025 году в высшие учебные заведения зачислены 2 643 ребенка защитников, погибших с 2014 года.

