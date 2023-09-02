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  1. В Україні

В Україні існує ряд послуг при пологах, які надаються безкоштовно: подробиці

17:36, 2 вересня 2023
За програмою «Медична допомога при пологах» вагітним передбачається ряд безкоштовних послуг.
В Україні існує ряд послуг при пологах, які надаються безкоштовно: подробиці
Джерело фото: abcnews.go.com
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В Україні понад 300 медичних закладів, включаючи лікарні та пологові будинки, уклали угоди з Національною службою здоров'я України на надання послуги «Медична допомога при пологах». Ця програма передбачає надання безкоштовних медичних послуг для населення, – повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, вагітні жінки мають право вибирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Крім того, пацієнти не оплачують жодних послуг, пов'язаних із пологами, оскільки всі ліки, медичні процедури та консультації входять до безоплатного пакету послуг.

Серед послуг, які надаються безкоштовно, включають:

  • Медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою.
  • Партнерські пологи.
  • Ведення як неускладнених, так і ускладнених пологів.
  • Проведення ургентних або планових кесаревих розтинів.
  • Моніторинг стану роділлі та плода.
  • Зниження болю за допомогою епідуральної аналгезії та інших методів.
  • Анестезіологічне забезпечення.
  • Лабораторні та інструментальні дослідження, доступні цілодобово.
  • Консультації лікарів інших спеціальностей.
  • Проведення профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
  • Пульсоксиметричний скринінг для виявлення вроджених вад серця та оцінювання слуху у новонароджених.
  • Щеплення для немовлят.
  • Консультації з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
  • Психологічна підтримка.
  • Харчування в умовах стаціонару та багато інших послуг.

Важливо відзначити, що пацієнтки також не сплачують за проведення кесарівого розтину, будь він плановим або ургентним.

«У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару», – додають в МОЗ.

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