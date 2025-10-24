В Україні вперше пропонують встановити ліміти для гравців в азартні ігри

Мінцифри пропонує запровадити фінансові та часові обмеження для українців, що беруть участь в азартних іграх.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ліміти для гравців у азартні ігри.

Зокрема, відомство оприлюднило проект наказу, який передбачає запровадження фінансових та часових лімітів для українців, що беруть участь в азартних іграх.

Що пропонує документ

Фінансові ліміти — визначатимуть, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри.

Часові ліміти — регулюватимуть тривалість участі у грі.

Максимальний безперервний час гри та обов’язкові перерви для відпочинку.

Гравець зможе самостійно встановлювати ліміти — на добу, тиждень або місяць. Відлік триватиме від моменту першої ставки й фіксуватиметься з точністю до секунди.

Європейський підхід і запобігання залежності

Як вказує Мінцифри, в Україні вперше пропонують офіційно визначити ліміти на участь в азартних іграх. Подібна практика вже діє у країнах ЄС, Канаді та США як частина системи запобігання лудоманії. Згодом ліміти можуть бути скориговані з урахуванням реальної поведінки гравців.

Після громадського обговорення документ буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій громадян і погоджено з державними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.