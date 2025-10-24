НАБУ та САП завершили розслідування у справі керівниці аеропорту «Одеса» Ольги Макогонюк

У САП зазначили, що через дії посадовиці громадським інтересам завдано 15,6 млн грн збитків.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідувати кримінальне провадження за підозрою генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у зловживанні своїм службовим становищем. Про це повідомила САП.

За даними ЗМІ мова йде про Ольгу Макогонюк.

Правоохоронці встановили, що до кінця 2020 року комунальне підприємство як експлуатант аеродрому «Одеса» отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

«Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети – отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси.

Проте прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересам служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому «Одеса» та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством», - заявили у САП.

Зазначається, що вказане призвело до втрати можливості надавати комунальним підприємством відповідні послуги та, як наслідок, одержувати прибуток в інтересах територіальної громади. Натомість такий дохід із кінця 2020 року отримував уже інший суб’єкт господарювання приватної форми власності.

Таким чином, громадським інтересам завдано 15,6 млн грн збитків – саме стільки коштів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство.

