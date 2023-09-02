В Украине существует ряд услуг при родах, которые предоставляются бесплатно: подробности

В Украине более 300 медицинских учреждений, включая больницы и родильные дома, заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуги «Медицинская помощь при родах». Эта программа предусматривает предоставление бесплатных медицинских услуг для населения, – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, беременные женщины имеют право выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. Кроме того, пациенты не оплачивают никаких услуг, связанных с родами, поскольку все лекарства, медицинские процедуры и консультации входят в бесплатный пакет услуг.
Среди услуг, которые предоставляются бесплатно, включают:
- Медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой.
- Партнерские роды партнерские роды.
- Ведение как неосложненных, так и осложненных родов.
- Проведение ургентных или плановых кесаревых сечений.
- Мониторинг состояния роженицы и плода.
- Снижение боли с помощью эпидуральной анальгезии и других методов.
- Анестезиологическое обеспечение.
- Лабораторные и инструментальные исследования, доступные круглосуточно.
- Консультации врачей других специальностей.
- Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
- Пульсоксиметрический скрининг для выявления врожденных пороков сердца и оценки слуха у новорожденных.
- Прививки для младенцев.
- Консультации по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
- Психологическая поддержка.
- Питание в условиях стационара и многие другие услуги.
Важно отметить, что пациентки также не платят за проведение кесарева сечения, будь оно плановым или ургентным.
«В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара», – добавляют в Минздраве.
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