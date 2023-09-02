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  1. В Украине

В Украине существует ряд услуг при родах, которые предоставляются бесплатно: подробности

17:36, 2 сентября 2023
По программе «Медицинская помощь при родах» беременным предусматривается ряд бесплатных услуг.
В Украине существует ряд услуг при родах, которые предоставляются бесплатно: подробности
Источник фото: abcnews.go.com
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В Украине более 300 медицинских учреждений, включая больницы и родильные дома, заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуги «Медицинская помощь при родах». Эта программа предусматривает предоставление бесплатных медицинских услуг для населения, – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, беременные женщины имеют право выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. Кроме того, пациенты не оплачивают никаких услуг, связанных с родами, поскольку все лекарства, медицинские процедуры и консультации входят в бесплатный пакет услуг.

Среди услуг, которые предоставляются бесплатно, включают:

  • Медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой.
  • Партнерские роды партнерские роды.
  • Ведение как неосложненных, так и осложненных родов.
  • Проведение ургентных или плановых кесаревых сечений.
  • Мониторинг состояния роженицы и плода.
  • Снижение боли с помощью эпидуральной анальгезии и других методов.
  • Анестезиологическое обеспечение.
  • Лабораторные и инструментальные исследования, доступные круглосуточно.
  • Консультации врачей других специальностей.
  • Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
  • Пульсоксиметрический скрининг для выявления врожденных пороков сердца и оценки слуха у новорожденных.
  • Прививки для младенцев.
  • Консультации по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
  • Психологическая поддержка.
  • Питание в условиях стационара и многие другие услуги.

Важно отметить, что пациентки также не платят за проведение кесарева сечения, будь оно плановым или ургентным.

«В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара», – добавляют в Минздраве.

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