В Украине существует ряд услуг при родах, которые предоставляются бесплатно: подробности

По программе «Медицинская помощь при родах» беременным предусматривается ряд бесплатных услуг.

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В Украине более 300 медицинских учреждений, включая больницы и родильные дома, заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуги «Медицинская помощь при родах». Эта программа предусматривает предоставление бесплатных медицинских услуг для населения, – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, беременные женщины имеют право выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. Кроме того, пациенты не оплачивают никаких услуг, связанных с родами, поскольку все лекарства, медицинские процедуры и консультации входят в бесплатный пакет услуг.

Среди услуг, которые предоставляются бесплатно, включают:

Медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой.

Партнерские роды партнерские роды.

Ведение как неосложненных, так и осложненных родов.

Проведение ургентных или плановых кесаревых сечений.

Мониторинг состояния роженицы и плода.

Снижение боли с помощью эпидуральной анальгезии и других методов.

Анестезиологическое обеспечение.

Лабораторные и инструментальные исследования, доступные круглосуточно.

Консультации врачей других специальностей.

Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Пульсоксиметрический скрининг для выявления врожденных пороков сердца и оценки слуха у новорожденных.

Прививки для младенцев.

Консультации по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Психологическая поддержка.

Питание в условиях стационара и многие другие услуги.

Важно отметить, что пациентки также не платят за проведение кесарева сечения, будь оно плановым или ургентным.

«В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара», – добавляют в Минздраве.

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