Минсоцполитики ведет работу над актуарными расчетами пенсионной системы – для чего

Без актуарных расчетов сложно прогнозировать перспективы финансовой устойчивости пенсионной системы или то, какие возможности по размеру пенсий сможет обеспечить пенсионная система в будущем.

Изображение: freepik.com

В Украине приступили к работе над актуарными расчетами пенсионной системы в Украине. Этим занимается Министерство социальной политики, команда Международной организации труда и специалисты Маастрихтского университета.

Как пояснили в Минсоцполитики, без актуарных расчетов сложно прогнозировать перспективы финансовой устойчивости пенсионной системы или то, какие возможности по размеру пенсий сможет обеспечить пенсионная система в будущем.

«Уже скоро сможем получить от МОТ количественный прогноз расходов пенсионной системы на средне- и долгосрочную перспективу, с учетом ожидаемой продолжительности жизни в Украине, как по действующим правилам начисления пенсий, так и при возможных вариантах изменений», - пояснили в Минсоцполитики.

МОТ производит актуарные расчеты для разных стран еще с 1940-х годов. С 2000 года МОТ выполнил 163 актуарных оценки для разных стран всех континентов, касающихся пенсий, медицинских выплат, пособий по безработице, производственных травм, помощь по беременности и родам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.