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Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

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  1. В Украине

Минсоцполитики ведет работу над актуарными расчетами пенсионной системы – для чего

17:18, 2 сентября 2023
Без актуарных расчетов сложно прогнозировать перспективы финансовой устойчивости пенсионной системы или то, какие возможности по размеру пенсий сможет обеспечить пенсионная система в будущем.
Минсоцполитики ведет работу над актуарными расчетами пенсионной системы – для чего
Изображение: freepik.com
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В Украине приступили к работе над актуарными расчетами пенсионной системы в Украине. Этим занимается Министерство социальной политики, команда Международной организации труда и специалисты Маастрихтского университета.

Как пояснили в Минсоцполитики, без актуарных расчетов сложно прогнозировать перспективы финансовой устойчивости пенсионной системы или то, какие возможности по размеру пенсий сможет обеспечить пенсионная система в будущем.

«Уже скоро сможем получить от МОТ количественный прогноз расходов пенсионной системы на средне- и долгосрочную перспективу, с учетом ожидаемой продолжительности жизни в Украине, как по действующим правилам начисления пенсий, так и при возможных вариантах изменений», - пояснили в Минсоцполитики.

МОТ производит актуарные расчеты для разных стран еще с 1940-х годов. С 2000 года МОТ выполнил 163 актуарных оценки для разных стран всех континентов, касающихся пенсий, медицинских выплат, пособий по безработице, производственных травм, помощь по беременности и родам.

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