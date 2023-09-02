Мінсоцполітики веде роботу над актуарними розрахунками пенсійної системи – для чого

Без актуарних розрахунків складно прогнозувати перспективи фінансової стійкості пенсійної системи або те, які можливості по розміру пенсій зможе забезпечити пенсійна система в майбутньому.

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В Україні розпочали роботу над актуарними розрахунками пенсійної системи в Україні. Цим займається Міністерство соціальної політики, команда Міжнародної організації праці і фахівці Маастрихтського університету.

Як пояснили у Мінсоцполітики, без актуарних розрахунків складно прогнозувати перспективи фінансової стійкості пенсійної системи або те, які можливості по розміру пенсій зможе забезпечити пенсійна система в майбутньому.

«Вже невдовзі зможемо отримати від МОП кількісний прогноз видатків пенсійної системи на середньо- і довгострокову перспективу, з урахуванням очікуваної тривалості життя в Україні, як за діючими правилами нарахування пенсій, так і за можливих варіантів змін», - пояснили у Мінсоцполітики.

МОП проводить актуарні розрахунки для різних країн ще з 1940-х років. З 2000 року МОП виконав 163 актуарні оцінки для різних країн всіх континентів, які стосуються пенсій, медичних виплат, допомоги по безробіттю, виробничих травм, допомоги по вагітності та пологах.

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